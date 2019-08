Abanca anticipa el dinero para devolver las entradas del Maestral Music Festival de Sanxenxo

Afundación, como entidad titular de Ataquilla.com, la plataforma de Abanca que vendió las entradas, anticipará la totalidad de los importes necesarios para que las personas afectadas por la cancelación del Maestral Music Festival puedan recuperar su dinero.

Afundación ha adoptado esta decisión después de que, una vez transcurrido el plazo establecido, el organizador del festival, la empresa Get Up Comunicación, S.L, no haya ingresado las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de las entradas. Así que para evitar que los compradores no se vean afectados por este incumplimiento, Afundación ha decidido anticipar el dinero de las entradas para que los compradores puedan recuperar todo su dinero y después, se lo reclamará al organizador.

Se han cancelado un total de 15 eventos, dos de ellos gratuitos, y cerca de 6.000 compradores se han visto afectados. El proceso de devolución se iniciará hoy mismo y está previsto que finalice en un plazo máximo de 10 días hábiles. El importe de las entradas será abonado a los compradores a través del mismo medio de pago empleado para la compra.

Afundación y el equipo de Ataquilla.com quieren agradecer a los compradores su confianza y comprensión ante una situación que califica de compleja e inédita en su historia vendiendo entradas para eventos.

BNG y PSOE de Sanxenxo piden explicaciones a Telmo Martín por el fracaso del Maestral Music Festival

La concejala del BNG, Sandra Fernández habla de comportamiento infantil de Telmo Martín que ahora se pone perfil esquivando dar explicaciones, cuando en la campaña electoral vendió como un logro, la organización de este festival. El BNG exige a Telmo Martín que convoque a todos los afectados: pequeñas empresas, autónomos, personas empleadas y compradores, al entender que se encuentran en una situación de indefensión. Sandra Fernández.

Afirma el BNG de Sanxenxo que Telmo Martín solo quiso importar el modelo marbellí, que solo sirve para su autobombo como alcalde y que esto daño y mucho la imagen de Sanxenxo.