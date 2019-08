Christian: "Aquí estamos para ganar"

Christian Fernández fue el encargado esta mañana de analizar lo sucedido ante el Lugo en la sala de prensa de El Requexón. El cántabro, que es uno de los capitanes del equipo, afirmaba estar “preocupado” por el inicio liguero que han tenido y los puntos que se han escapado en los últimos minutos: "De estar con un punto a poder tener cuatro pues la cosa cambia, sobre todo por las sensaciones con las que luego planteas la semana. Esto acaba de empezar, pero tenemos que saber que lo que perdemos ahora no lo vamos a recuperar. Estos tres últimos años nos hemos quedado sin los objetivos por detalles, y esos detalles han sido 3 o 4 puntos”.

Es verdad que el conjunto azul permitió al Lugo acercarse mucho a su área y por eso reconoció el defensa que todavía deben mejorar varios aspectos sin balón. “El equipo no está funcionando de forma armoniosa. Falta conjugarnos mejor. Concedemos demasiado defensivamente, no estuvimos bien en la presión en los inicios del Lugo. Nos faltó materializar ocasiones, pero a pesar de que el resultado fue justo no podemos permitir que, otra vez, en el último minuto se nos vayan tres puntos por falta de atención”, comentó Christian.

Ahora tendrán que afrontar dos partidos consecutivos fuera de casa, ante Fuenlabrada y Mirandés, donde tratarán de buscar la primera victoria de la temporada para poder engancharse a los puestos altos desde el comienzo de la competición: “La necesidad existe desde el primer día. Aquí estamos para ganar. Debemos ser realistas y responsables para saber que nos jugamos mucho. No nos podemos plantar en la jornada 5 con un punto. Entonces sí empezarían las dudas y cierto aire de ansiedad que no beneficiaría al equipo. Soy optimista, el equipo compite bien, pero hay que mejorar”.

Entrenamiento con toda la plantilla

La buena noticia de la mañana fue ver a todos los jugadores a disposición de Sergio Egea. El técnico argentino, que recupera a Jimmy pero pierde a Nieto por sanción, ha podido trabajar este miércoles con toda su plantilla. Incluido Joselu que completó la sesión con normalidad por primera vez desde que fue operado de su rodilla. Por otro lado, Saúl Berjón se retiró antes de tiempo por precaución.