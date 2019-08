Justicia confía en que los nuevos juzgados no se retrasen a pesar de las inundaciones

Sobre los nuevos juzgados de Ibiza desde el Ministerio de Justicia han asegurado a la SER que es la empresa la que debe solucionar los desperfectos ocasionados por las lluvias y sobre todo subsanar los problemas de filtraciones ya que la administración aún no ha recepcionado la obra.

De hecho, explican que ya en julio se hizo el acto de entrega que aunque fue favorable se detectaron algunas cuestiones y observaciones por lo que no se hizo efectiva. Dicen que no creen que haya retrasos en los trabajos a pesar de estos últimos problemas aunque no dan fechas concretas de traslado…Si dicen que “será en fechas próximas”, sin concretar más.

Preocupación en El Colegio de Abogados

Precisamente desde El Colegio de Abogados han emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por el hecho de que la puesta en marcha del nuevo edificio de los juzgados de Ibiza pueda sufrir un nuevo retraso tras la inundación que afectó ayer martes a la planta sótano de dicha estructura.

La abogacía no puede sino expresar, dicen, un sentimiento de decepción ante esta nueva incidencia, dado que el traslado de buena parte de los órganos judiciales a las nuevas dependencias debe de suponer mejoras en todos los sentidos y la posibilidad de desarrollar el trabajo en óptimas condiciones.

No obstante, el hecho de que la inundación se haya producido con anterioridad a la entrada en funcionamiento del edificio invita a pensar, aseguran, que antes de iniciar el traslado de las dependencias judiciales se hayan subsanado todas las deficiencias que pueda presentar. Continúan diciendo que, de este modo, ciudadanos, funcionarios, trabajadores de la administración de justicia y la totalidad de los operadores jurídicos dispongan de las instalaciones dignas que merece la ciudadanía de Ibiza.