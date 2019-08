José Fco. Aldeguer: "Contaba con todos los jugadores que se han ido"

El Bm. Elda – C.E.E. inicia esta tarde (20:30 h) su calendario de partidos de pretemporada con el que disputará en el colegio San Agustín de Alicante ante el Agustinos.

Coincidiendo con la disputa de ese encuentro, el entrenador del equipo eldense, José Francisco Aldeguer se ha referido, en el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER, a la marcha de cuatro jugadores que tuvo a sus órdenes la pasada temporada en el equipo eldense, al Hispanitas Bm. Petrer. Unos fichajes que desataron una tormenta que dinamitó las buenas relaciones que mantenían las directivas de los clubes eldense y petrerí hasta el punto de que desde la entidad del Centro Excursionista Eldense decidieron romper esas relaciones advirtiendo de que pedirían derechos de formación por Dani Llamas, Germán Bastán, javi Carrasco, Juan Alcañiz y Juan Marhuenda aunque este último, al parecer, no formará parte finalmente, de la plantilla petrerí.

Aldeguer ha advertido que este tipo de situaciones se ven de distinta manera dependiendo si estás en la pista o en los despachos manifestando que “he estado en permanente contacto con los cinco jugadores y entiendo que cada uno se ha ido por razones distintas, bien porque querían más minutos o porque tenían otras expectativas”. Eso sí, el técnico insiste en que “el balonmano lo que necesita es unión y lo que necesita este deporte es que estemos unidos para hacerlo más grande sin entrar en guerras internas porque eso puede influir a la hora de buscar sponsors”. Sin embargo, José Francisco Aldeguer aclara que “eso lo digo desde mi perspectiva de entrenador porque entiendo a la directiva del Elda a los que les hubiera gustado que si Petrer quería jugadores se hubiera dialogado, aunque desde Petrer aseguren que han sido los jugadores los que querían jugar allí”.

El entrenador del Bm. Elda – C.E.E. insiste en que estuvo hablando con ellos intentando que se quedasen, pero “decidieron marcharse y ya está. La vida da muchas vueltas y es posible que algún día vuelvan a Elda” apostillando que “unos jugadores se han ido y han venido otros”.

Eso sí, José Francisco Aldeguer ha sido rotundo al manifestar que “yo contaba con todos y no es verdad que se hayan ido a Petrer porque yo no contaba con ellos. Lo que está claro es que no puedo garantizar a ningún jugador que vaya a tener más o menos minutos porque sería necio por mi parte como entrenador, regalar minutos antes de ver cuál es su rendimiento”.

Al técnico le ha dolido que “no se pueda continuar con el trabajo que comenzamos el año pasado con estos jugadores jóvenes para mejorar conceptos y eso se ha cortado”.