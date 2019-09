Cada balear desperdicia cinco kilos de comida al mes: 60 al año

En Baleares se desperdician anualmente 65 millones de kilos de comida. Cada residente de las islas tira a la basura cinco kilos de alimentos al mes: 60 al año. El 84% de toda esta comida que se desperdicia, se tira a la basura directamente a la basura. De la misma manera que sale del supermercado. Solo el 16% de los alimentos que se tiran están cocinados.

Este año se ha desperdiciado un 8% más que el año anterior. El responsable de comunicación de la empresa Too good to go, Carlos García, explica cuáles son los alimentos que más se tiran.

Too good to go es una aplicación móvil creada para frenar el desperdicio de alimentos. Es una oportunidad para los negocios de vender, a un precio más bajo, aquello que al final del día va a desperdiciarse. Así se salva la comida. En Baleares ya está presente en Mallorca, Menorca e Ibiza en una veintena de establecimientos.

Los establecimientos preparan paquetes especiales para estos clientes, con una variedad de productos de calidad. Además, el precio se reduce en un 60%. García explica que todo el mundo gana con este método, incluso el medioambiente.