Adriá ofrecerá una ponencia, dirigida a los profesionales de la isla, sobre ‘Innovación estratégica en el sector de la restauración’ el próximo día 13 de septiembre en las Bodegas El Grifo. Asimismo, también se presentará la guía 'Food & Beverage', cuyo objetivo es ofrecer las claves a los emprendedores para afrontar, con garantías, la puesta en marcha de su negocio y que éste sea un éxit.



El consejero de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez (PP) y la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Lanzarote y Fuerteventura, Pilar Ramos, han presentado en la mañana de hoy el “Encuentro con Ferrán Adriá” que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre, concretamente en Bodegas El Grifo en La Geria. Se trata de uno de los eventos más destacados que se celebrarán en nuestra isla como antesala a la celebración del próximo Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de noviembre.

El encuentro entre los profesionales de la gastronomía de la isla y Adriá, catalogado como uno de los mejores chefs del mundo, se desarrollará a partir de las 10.45 horas con la ponencia sobre ‘Innovación estratégica en el sector de la restauración’ y la posterior presentación de la guía 'Food & Beverage', elaborada por CaixaBank y el BulliFoundation, y cuyo objetivo es ofrecer las claves a los emprendedores para afrontar, con garantías, la puesta en marcha de un negocio y mantenerlo con éxito.

El acto se complementará con un espacio para que los productores insulares puedan dar a conocer y degustar sus productos, habida cuenta del enorme interés, fundamentalmente entre los profesionales, que ha generado la presencia de Ferrán Adriá en nuestra isla.

“Se trata de una oportunidad única para que los profesionales de la restauración y la gastronomía de Lanzarote escuchen e intercambien opiniones con una de las voces más autorizadas del mundo en las artes culinarias”, señaló el consejero Ángel Vázquez, quien agradeció también la colaboración de CaixaBank para la realización de este tipo de eventos.

Ferrán Adriá con tres estrellas Michelín para su restaurante El Bulli, ha sido galardonado, entre otros premios, como 'Chef del año' por 'The Culinary Institute of America’; mejor chef del mundo por 'The Restaurant Magazine', y también ha obtenido el premio 'Silver Spoon' de 'Food Arts' y la 'Clé D'Or de la Gastronomie' de la guía 'Gault & Millau'.

Inscripciones

Desde el área de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote se informa a todas aquellas personas, profesionales del sector, que quieran asistir al encuentro, que deberán formalizar su inscripción a través del correo electrónico saborealanzarote@cabildodelanzarote.com, ya que el aforo es limitado.