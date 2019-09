Los trasvases son "imprescindibles" y no un "capricho", según Mollà

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, asegura que los trasvases "no son un capricho", sino que son "imprescindibles" para el trabajo de los agricultores y la vida de los valencianos en general. Contesta así a las palabras del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, que aseguró que los trasvases deben ser la última opción

Mollà explica que el agua es un derecho humano y no tiene que tener "dueño". Por eso, insta al Gobierno a realizar las inversiones necesarias en infraestructuras de depuración, reutilización y modernización en el conjunto de España para que el agua "esté bien usada".

Así se ha pronunciado Mollà en la rueda de prensa que ha realizado tras la reunión mantenida con el consejero de Agua de la Región de Murcia, Antonio Luengo, para abordar cuestiones como la estrategia hídrica y la política agrícola. Luengo coincide con la consellera en la necesidad de llevar a cabo esas infraestructuras "que unan a los españoles y que no nos enfrenten". Luengo, además, pide al Ministerio que no enfrente tampoco a las autonomías, sino que busque soluciones para llevar agua a donde no hay.

La consellera también ha insistido en que, si existieran estos planes de infraestructuras que ayudaran a las Comunidades Autónomas a mejorar el uso del agua, se rebajarían las tensiones entre las autonomías derivadas de los trasvases.

Por otra parte, pide que se apliquen a rajatabla los controles fitosanitarios sobre los productos agrícolas que llegan a la Comunitat y al resto de España para evitar así que lleguen plagas dañinas para la agricultura autóctona. Mollà, incluso, va más allá y pide que haya todavía más controles, por ejemplo, en los puertos, para que se inspeccionen los productos antes de que entren.

Apuesta por cerrar la entrada de productos cuando estos no cumplen con las garantías fitosanitarias, y explica que le ha mandado una carta al comisario europeo y también al ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque todavía espera el pronunciamiento oficial.