Investigados en Astapa piden que se incorpore en el sumario los papeles del caso Villarejo

Investigados en el caso Astapa por presunta corrupción político-urbanística en Estepona piden al juez de instrucción que incorpore en la causa los papeles del ex comisario Villarejo para aclarar si participó en la investigación por intereses particulares

Hay 51 acusados pendientes de juicio. El asunto lleva 12 años en instrucción. Dos de los acusados, un empresario y el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, han pedido al juzgado que lleva el proceso que incorpore en la causa informes y documentación del caso Villarejo.

En el caso del empresario reiteraba esta petición al tribunal a finales del pasado mes de agosto.

El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, recuerda que el juzgado no respondió a esta petición del pasado mes de diciembre para que el Ministerio de Interior enviara al juzgado un "informe completo" que detalle las actividades del ex comisario Villarejo en la investigación del caso Astapa: "quien las aprobó, quien las controló, quien las supervisó y si contaba o no con autorización judicial". Además, pedía al departamento de Fernando Grande Marlaska el registro de entrada en la UDEF de Madrid el día que denunciaron el caso quien acabaría siendo alcalde de Estepona, David Valadez, y una compañera con el propósito de verificar si acudieron acompañados o no. Por último, reclamaba a la Audiencia Nacional el informe de Asuntos Internos sobre las actividades de Villarejo que le han llevado a estar en prisión provisional.

Sospechan los abogados de estos investigados que, desde la sombra, el ex comisario detonó el caso Astapa y que lo hizo para proteger los numerosos intereses personales que tenía en Estepona, algunos de los cuales estaban siendo bloqueados por la corporación que fue disuelta en esta operación.

Estas defensas aseguran que tras estallar el caso Villarejo situó a personas de su cuerda en puestos claves del Ayuntamiento de Estepona y que intereses inmobiliarios paralizados anteriormente salieron adelante sin problemas.

Los abogados pretenden dinamitar los cimientos del proceso y, doce años después, demostrar que Astapa no fue más que un plan diseñado por Villarejo.