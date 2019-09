Rubén Albés, entrenador del UCAM Murcia CF: "Tenemos que ser un equipo cuanto antes"

El UCAM Murcia CF está obligado a sumar de tres en tres para no descolgarse de la lucha por los puestos nobles de la tabla. En la primera jornada se llevó un punto en casa ante el Atlético Sanluqueño, sin embargo su casillero se quedó a cero al caer derrotado la semana pasada contra el Linense. En la previa de la jornada tres que enfrenta al conjunto universitario contra el Marbella, el entrenador Rubén Albés ha destacado del rival que "es el más fuerte de la categoría porque en las últimas 21 jornadas solo ha perdido un partido. Tienen la misma identidad, plantilla y un balance brutal de goles a favor y contra. Tiene la continuidad de la pasada temporada y estoy convencido de que es el mejor equipo del Grupo IV, pero nosotros tenemos talento y argumentos, muchas ganas y hambre de hacer un buen partido para mostrar que ante un rival así podemos vencer".

Ha continuado diciendo que el Marbella "es un equipo que está hecho para ascender, por palabra ssuyas, con un presupuesto elevado que funciona y es un reto gordo para saber dónde podemos encontrarnos en función del rival o cómo podemos suplir esa falta de consturcción con talento, cultura de esfuerzo, ilusión para que contra un rival más desarrollado que nosotros, podamos hacerle frente".

El entrenador también ha asegurado estar feliz por la plantilla que tiene, incorporando a su plantilla las dos últimas fichas sénior con las llegadas de última hora de Vicente Romero y Rafa de Vicente: "Estoy satisfecho y contento con esta plantilla, logicamente hubiese sido mejor tenerla desde el 1 de agosto. Es cierto que estamos penalizando a nivel de juego y futbolistas el hecho de incorporarse tarde", ha destacado. Sin embargo, también ha dejado ver algunas lógicas carencias del inicio de temporada en un equipo que es totalmente hecho desde cero, con la salvedad de Adán Gurdiel, Alejandro Chavero y Cristian Galas: "A nivel de interacciones, de relacionarnos y entendernos en el juego no estamos al nivel de equipos que han jugado media o una temporada juntos, pero trabajamos para que nos vayamos conociendo, conozcamos virtudes y defectos y la identidad se imponga a los individualismos para que después podamos resolverlo con el talento de nuestros futbolistas. Ser cuanto antes un equipo, ese el objetivo más importante de un entrenador", ha afirmado.

Sobre la derrota más reciente en La Línea, en la que se vieron esos huecos de comprensión y lectura de los jugadores en el campo, Rubén Albés ha continuado diciendo que "el problema fue colectivo, individual y por las condiciones del terreno de juego. Se juntaron muchas circunstancias que no nos permitieron mostrar ese fútbol que estoy convencido que mostraremos en un futuro corto".

En cuanto a su pizarra de cara al encuentro del Marbella, el técnico ha reconocido que "la alineación no va a ser la misma. Durante la semana hemos visto cosas y habrá cambios. Creo que lo bueno de un equipo y modelo de juego es que está en permanente evolución, que no revolución. No creo en revoluciones, sino en evoluciones de los equipos en función de la plantilla, estado de forma, etc. Ojalá podramos presentar un once lo más competitivo posible".