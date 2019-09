Expectación en el sector del vino ante un posible Brexit duro

Expectación en el sector del vino en Castilla-La Mancha ante la cada vez más cercana posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Reino Unido es para muchas bodegas y cooperativas de nuestra región un mercado importante y una salida abrupta de Reino Unido de la Unión Europea traería consigo nuevas obligaciones fiscales y aduaneras para las empresas que exportan vino a ese país.

Desde el sector señalan que es difícil evaluar en este momento el impacto que un Brexit duro podría ocasionarles aunque eso sí tienen claro que una ruptura sin acuerdo no beneficiará a nadie. Así lo señala Rafael Torres, presidente de la Cooperativa 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso, donde el efecto no sería significativo ya que Reino Unido no es uno de sus principales mercados exportadores.

"Un Brexit duro no le va a favorecer a nadie y en ello también está incluido el sector del vino, pero dentro de que no nos va a favorecer no sabemos en qué cuantía nos va a perjudicar. Ni yo, ni creo que ninguna otra persona puede evaluarlo en estos momentos de una forma más realista. No sabemos al final cómo va a quedar pero desde luego beneficiar no va a beneficiar", explica Torres.

Desde el Gobierno regional, el presidente Emiliano García-Page, lanzaba un mensaje de tranquilidad esta semana indicando que los fondos de la próxima PAC garantizarán la protección y estabilidad de sectores "estratégicos" en la región, como el del vino. “Tenemos una información bastante fidedigna de que los sectores estratégicos, y este lo es, van a salir razonablemente bien protegidos en la conversación europea en torno a la Política Agraria Común”, señalaba García-Page.

Por si acaso, la Agencia Tributaria ha enviado más de 90.000 cartas a las empresas españolas que exportan a Reino Unido advirtiéndoles de los efectos adversos de un divorcio abrupto y aconsejándoles que se preparen para la peor de las situaciones. Una ruptura sin acuerdo que supondría la imposición de nuevas exigencias aduaneras, fiscales y sanitarias para bodegas y cooperativas.