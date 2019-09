Berjón: "Esto no puede seguir así"

Día duro para el Real Oviedo. Con toda seguridad están siendo las horas más difíciles para los azules desde que comenzó la temporada. La derrota frente al Mirandés, otra vez en el último minuto, y el punto sumado de doce posibles han hecho mucho daño tanto al vestuario como a la afición.

Las caras largas y el silencio reinaban esta mañana en El Requexón. Los futbolistas que tuvieron más minutos en Anduva realizaron una sesión regenaritva, mientras que el resto trabajó con normalidad. El encargado de dar la cara en este momento delicado fue el capitán, Saúl Berjón, que habló claro ante los medios y no se escondió a la hora de hacer autocrítica:

"A veces cometemos errores infantiles que nos condenan mucho, y cuando los tiene el rival no hacemos el mismo daño. Nos condenamos nosotros mismos, no hay que mirar para ningún lado. Es muy bonito decir que esto es muy largo y que acaba de empezar, pero hay que sumar. Esto no puede seguir así".

Escucha la rueda de prensa completa de Saúl Berjón

El conjunto azul ocupa la última posición en la tabla y en buena parte se debe a los goles recibidos en los instantes finales que les han privado de sumar más puntos. "Tenemos que terminar los partidos de otra manera. En lugar de hacerlo defendiendo, que sea atacando. Tratar de meterles a ellos en el área. Durante la semana trabajamos bien y hay que intentar trasladar a los partidos lo que se ve en los entrenamientos. Si lo hacemos, el equipo tirará para arriba y dará mucho que hablar", comentaba el ovetense.

El próximo domingo el Oviedo buscará estrenar el casillero de triunfos ante el Elche de Pacheta. Mencionaba Berjón la urgencia de empezar a ganar encuentros para tranquilizar los ánimos de todos los oviedistas: "El equipo necesita ganar. En el momento que llegue la primera victoria esto va a cambiar. La ventaja de este fin de semana es que tendremos a la afición con nosotros. No estamos ofereciendo nuestra mejor versión, no están contentos con nosotros y tienen su derecho, pero sentirles cerca nos vendrá bien".

Por último, el canterano, que se ponía como el primer responsable de lo sucedido, destacaba que la actitud de sus compañeros durante la semana no tenía nada que ver con lo visto después sobre el terreno de juego: "Estoy preocupado por la situación, pero veo al equipo bien. Desde dentro estoy tranquilo, pero entiendo que la gente esté más nerviosa. Me jode por ellos, nunca quieres que la afición esté de uñas porque sufrió mucho y no es merecedora de tanto. Tenemos que dar todos una vuelta de tuerca más; yo el primero. Hay que cambiar esta situación. Tenemos todo para estar más arriba, pero hay que demostrarlo".