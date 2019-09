El pasado no fue mejor

LaLiga Smartbank, con 42 jornadas de liga regular, es una competición larguísima, en la que la igualdad es la tónica predominante y en la que ver a los equipos avanzar o estancarse a rachas es moneda de curso legal. Sin embargo, es obvio que el mal inicio del Racing, sin ganar después de cuatro jornadas ( y eso que tres de los partidos los ha disputado en El Sardinero), no abona precisamente el optimismo de la afición cántabra.

El inicio del campeonato está siendo muy parecido al de las dos últimas campañas en las que el Racing militó en los que entonces se conocía simplemente como Segunda División, la 14/15 y la 12/13, ambas culminadas con el descenso a Segunda B.

Recién descendido de Primera, el Racing vivió el verano de 2012 con Ángel Lavín, Harry, en la presidencia y Manolo Saiz en la dirección deportiva, que había elegido a Juan Carlos Unzué como entrenador. La guerra interna del Consejo acabó en la semana previa al inicio de Liga con la salida del club del torrelaveguense y el despido del navarro justo después de acabar el último amistoso de la pretemporada. Una locura, sin duda. Como todo lo que pasó aquel año. Con Fabri en el banquillo, que llegaba tras romper su contrato con el Huesca días antes, el Racing no ganó su primer partido hasta la quinta jornada y los resultados de las cuatro primeras fueron iguales a los de esta, dos empates y dos derrotas. Tras el peculiar técnico gallego fueron pasando Gay y Alejandro Menéndez. Ninguno logró enderezar la nave.

El verano previo a la campaña 14/15 fue mucho más parecido al que acaba de vivir el Racing con Iván Ania. Calma, optimismo y buen rollo. Aunque por entonces, sin el músculo financiero del Grupo Pitma, el club estaba en la ruina más absoluta. El equipo llegaba de ascender a la primera de la mano de Paco Fernández, todo un referente para el racinguismo por su papel en el ascenso y en la rebelión que acabó con la expulsión de Harry y compañía. Los resultados, sin embargo, no acompañaron y Paco empezó con cuatro derrotas consecutivas, empató en la quinta y no pudo ganar hasta la sexta jornada. Pese a su carisma, el ovetense fue despedido en la 27ª jornada, tras otras cuatro derrotas seguidas. Su sustituto. Pedro Munitis, por poco, por el gol de Flaño para Osasuna en el último minuto en Sabadell, no pudo evitar el descenso.