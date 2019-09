Los acusados por las protestas en el Reconquista cuestionan la actuación de la fiscalía

Las protestas tuvieron lugar hace año y medio durante un acto público que se celebraba en el Hotel de la Reconquista, en pleno conflicto entonces por la política que la dirección aplicaba a la plantilla que denunciaba constantes presiones y amenazas de despido.

La fiscalía imputa a los participantes en la protesta un delito de desórdenes públicos y solicita para los once acusados una multa global de veintitrés mil quinientos euros y seis años de prisión. Las denuncias fueron formuladas por la entonces directora del hotel, por un delegado de UGT y por un recepcionista que no se ha presentado como acusación particular. La directora del hotel reclama además seis mil euros de indemnización por daños morales.

Uno de los acusados, Marco Antuña, de la Corriente Sindical de Izquierdas cuestionó durante el acto de protesta celebrado al mediodía de este miércoles ante el hotel, la postura de la fiscalía: “Parece lamentable que la fiscalía de Asturias que no se enteraba de lo de Villa, no se enteraba de la corrupción, no se enteraba de nada tendría que enterarse de algo; la fiscal no apareció en toda la instrucción del caso ni pidió ninguna prueba ni asistió a los interrogatorios porque fueron interrogatorios más que declaraciones”, según Antuña.

Aseguran los acusados que sólo se llevó a cabo una protesta pacífica a cargo de militantes sociales modestos que se quiere convertir en un acto violento. Acusan a su vez a los denunciantes de los hechos de haber prestado falso testimonio con la única intención de hacer méritos para conservar sus puestos de trabajo. Sin embargo tan sólo el delegado de UGT sigue siendo empleado del Hotel de la Reconquista a día de hoy, según Marco Antuña.

El juicio se celebra el próximo lunes a las nueve de la mañana en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo ; en el exterior se ha convocado una concentración de apoyo a los acusados.