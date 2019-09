A debate el futuro turístico del Jerte

El sector público y priovado del turismo del Valle del Jerte se reunen hoy, 11 de septiembre en Cabezuela del Valle en unas jornadas donde se están analizando las debilidades y amenazas que tiene el Valle del Jerte en este ámbito pero también cuales son las oportunidades y las fortalezas de este turismo.

Entre lo que hay que mejorar es la participación de las administraciones en las estrategias turísticas, no sólo dejarlo al sector, por ejemplo, en el ámbito de las aguas, ya que pese a la riqueza de las aguas de baño y esta zona norte tiene "el 70% de las zonas de baño no hay banderas azules en el Norte de Extremadura", destacaba Francisco Martín, Director General de Turismo

Por ello, se considera que el Valle del Jerte se ha estancado y perdido pujanza en cuanto al turismo, aunque sus datos siguen siendo muy postivos, según Martín con más de 1 millón de pernoctaciones y una media de 2,5 pernoctaciones por viajero frente a las 1,8 regional, pero se ha estancado o comenzado a decrecer.

Ante esa amenaza hay que contraponer la profeionalización del sector, la implicacion de las administraciones locales, la necesidad de la excelencia en los servicios "la calidad ya no sirve" y el nocentrarse "sólo en el alojamiento" sino en crear "una experiencia turística" que permita al turista no solo ir, sino que "no se olvide de su visita". Para ello, no sólo se requieren alojamientos, sino también hostelería de excelencia con restaurantes, bares y comidas "diferentes a los otros lugares" según Martín.