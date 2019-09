Otra vuelta al cole "caótica" en Getafe

Getafe ha vuelto a ser este mes de septiembre una de las ciudades con más problemas en este inicio de curso. Especialmente por los seis centros que, al inicio de curso, siguen en obras y no han concluido los trabajos a tiempo. Destacan situaciones como las del Miguel de Cervantes o el Emperador Carlos V, este último después de ocho años encadenando obras que nunca acaban, como ha denunciado el portavoz de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública de Getafe, Miguel Lancho.

Pero a esta situación se une la masificación en las aulas, las altas ratios de alumnos por clase y los problemas de escolarización que muchas familias les han transmitido por una “deficiente” gestión de la Dirección de Área Territorial y el SAE. Hablan de casos como el de un niño que por no tener plaza en el Sector 3 tiene que ir al colegio hasta las Margaritas, o de familias con alumnos TEA que se han encontrado sin lugar en el que escolarizar a sus hijos. También de alumnos que han pasado de un colegio no bilingüe a un instituto bilingüe, o de la grave falta de aulas en 5º de Primaria y 1º de ESO debido a que la Comunidad no habilita más.

Destaca por último la polémica en el colegio El Bercial, que obliga a las familias a comprar tabletas digitales de 600 euros. Al final 10 familias se han negado a comprar las tablets, se les ha propuesto derivarlos a otros centros, pero sólo dos familias han encontrado plaza.