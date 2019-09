Se presenta oficialmente la plataforma del Hospital Don Benito-Villanueva

Aseguran que representan a unos 150.000 habitantes de las tres comarcas que abarca el área de salud. Habitantes y posibles usuarios de la sanidad pública, por lo que quieren ser el altavoz ciudadano, sin depender de partidos políticos ni asociaciones vinculadas a ellos para reivindicar una sanidad digna y de calidad.

Denuncian que llevan años sufriendo las carencias de profesionales en varios servicios como oncólogos, urólogos, traumatólogos etc. Y no olvidan el estado en que se encuentra el actual hospital. Todas estas cuestiones quieren exponérselas al presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, ya que no reconocen al consejero como interlocutor válido.

Desde la plataforma señalan que no quieren crear alarma social pero que los datos están ahí y en los últimos años, los pacientes de la comarca acusan una plantilla de personal especializado que está bajo mínimos. Son declaraciones del portavoz de la plataforma Pedro Manzano.