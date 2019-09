Duras críticas de los vendedores ambulantes ante el cambio de ubicación

La asociación de vendedores ambulantes y profesionales autónomos de Jaén (AVAPA) ha criticado duramente al Ayuntamiento de Jaén por la gestión del cambio de ubicación del mercadillo con motivo de la feria de San Lucas. Y todo ello cuando faltan menos de 48 horas para que tenga lugar el primer mercadillo en las calles Huelma, Bedmar, Campillo de Arenas y Albanchez de Mágina del Polígono de los Olivares.

El secretario de Avapa, Diego Amezcua, ha explicado, en declaraciones a Radio Jaén, el recorte de superficie al que les obliga el consistorio. Dice que cada vendedor "necesita unos seis metros de fachada por puesto y unos cinco o seis de fondo" mientras que ahora "nos dan solo cinco metros de fachada y no nos dan plus de fondo, no hay forma de meternos". Además, señala que todo esto se debe a que "muy pocas personas de las que gestionan los mercadillos en Andalucía saben de comercio ambulante".

El responsable del colectivo asegura que todos estos problemas no habrían existido en la Avenida de los Aparejadores de las Fuentezuelas, la primera ubicación elegida y de la que finalmente se desistió debido a las críticas de parte de los vecinos. Asegura que "creo que algunos vecinos de las Fuentezuelas han sido muy egoístas porque no han pensado en que esa calle era ideal para que hubiera seguridad y comodidad para los ciudadanos".

Diego Amezcua ha recordado que los comerciantes han cedido en todo lo que les ha pedido el Ayuntamiento por lo que no entiende ahora la actitud municipal. Además, ha avisado que podría haber algunos vendedores ambulantes "que decidan no montar" ante la reducción del espacio. Por último, dice que se debería haber tenido en cuenta la opinión de todos los implicados y no tal y como se ha llevado a cabo.