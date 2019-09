El Ayuntamiento de Mérida prevé 252 nuevas contrataciones antes de final de año

El Ayuntamiento de Mérida prevé realizar 252 nuevos contratos a través de tres proyectos para fomentar el empleo durante los próximos tres meses, la Escuela Profesional Medea, el Plan Experiencia y el Plan Empleo de Extremadura, así como la puesta en marcha de la Bolsa de Empleo Municipal.

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha expuesto estas previsiones en rueda de prensa.

Ha explicado que se pondrán en marcha tres escuelas profesionales pertenecientes al proyecto Medea con un total de 60 plazas, 45 para alumnos trabajadores que se formarán en las especialidades de Atención sociosanitaria para personas dependientes, Promoción turística e información para el visitante y Operario de excavaciones arqueológicas, y otras 15 para personas que realizarán labores formativas, directivas, técnicas o auxiliares de gestión.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida se acogerá un año más al Plan de Empleo Experiencia con un presupuesto de 1,4 millones de euros para financiar nuevas contrataciones, aunque el número de plazas ofertadas dependerá del importe que finalmente otorgue la Junta de Extremadura y las necesidades de las diferentes delegaciones.

Este plan, por el que actualmente hay 117 personas contratadas, establece una subvención de 12.000 euros por plaza, ha explicado Fuster.

Por otra parte, el Plan de Empleo de Extremadura podría generar unas 70 plazas, según ha estimado el equipo de gobierno local si se tienen en cuenta los resultados del proyecto en años anteriores, aunque el número final de contrataciones variará "en función del nivel y categoría de los profesionales", ha señalado el edil.

Julio César Fuster ha asegurado que el Gobierno municipal trabaja en la articulación de una nueva Bolsa de Empleo Municipal para el período 2019-2023, para lo que ya han instado al resto de formaciones políticas y sindicatos a trasladar sus aportaciones sobre este "instrumento para asegurar las vacantes que van surgiendo".

Según el delegado de Recursos Humanos, la gestión de la Bolsa es un proceso "lento" ya que no se publicará hasta finales de octubre, las pruebas de selección se llevarán a cabo entre febrero y marzo y las listas definitivas saldrán en abril.

A partir de ese momento, las contrataciones se realizarán según las necesidades del Ayuntamiento y la disponibilidad presupuestaria.

Esta Bolsa incluirá algunas novedades como la publicación de sus bases en formato de lectura fácil, todo el personal temporal tendrá las mismas condiciones y salario que los funcionarios, no será necesario estar en situación de desempleo para acceder a ella y se reservarán plazas en cada una de las categoría para personas con discapacidad.

Además, será una Bolsa "abierta y actualizable" de forma que una vez al año se actualizará con la nueva formación o experiencia que hayan podido obtener sus usuarios para "poner en valor su esfuerzo".

A preguntas de los medios, Fuster ha afirmado que la inestabilidad política afecta a la gestión en el Ayuntamiento porque sin gobierno "los presupuestos comprometidos no llegan", además de señalar que esto no ocurriría si PP y Ciudadanos no hubieran rechazado la propuesta del partido socialista.