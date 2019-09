Fernández Mañueco recuerda que "hay un compromiso de la Junta con la radioterapia para Soria"

Tal día como hoy, un 18 de septiembre de 1919, hace cien años, era jueves, se inauguró el Museo Numantino con la presencia del rey Alfonso XIII (TRECE). Supuso la culminación de un largo proceso social y cultural, que había nacido con la recuperación de la memoria de Numancia en el momento en que Eduardo Saavedra practicó las primeras excavaciones que se pueden considerar arqueológicas en el cerro de La Muela en Garray. Llegó después el equipo alemán dirigido por Adolf Schulten, que incorporó al escenario numantino el descubrimiento y conocimiento de los importantes campamentos romanos y muy poco después la Comisión de Excavaciones Arqueológicas de Numancia.

La Junta de Castilla y León ha inaugurado los actos que conmemoran el centenario de su apertura con la presencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Y lo ha hecho aplaudiendo el amplio patrimonio que alberga Soria, con el compromiso de seguir invirtiendo en su conservación. Es la primera visita oficial del presidente de la Junta a Soria donde ha recalcado otro compromiso, que es el de implantar una atención de calidad para los enfermos de cáncer en la capital, pero no ha querido entrar en detalles; “hay un compromiso de la Junta de Castilla y León irrenunciable, financiero, de legislatura, para que sea una realidad, una atención de calidad para las personas que tienen necesidades de tratamiento médico y hacerlo accesible, que puedan elegir el lugar que quieran empezando por el propio Hospital de Soria”.

Fernández Mañueco trasladará en su reunión con el ministro de Fomento las exigencias de los sorianos, ha dicho, “como el impulso a las autovías y al ferrocarril, se tienen que culminar las autovías empezadas, poner en marcha las reclamadas, y sobre todo que Soria necesita un tren como dios manda, queremos reconocer los esfuerzos hechos en la alta velocidad para vertebrar la Comunidad, pero el convencional es fundamental para Soria”.

Sobre la convocatoria de elecciones generales, el presidente de la Junta puntualiza que España necesita un gobierno de integración de la derecha como el que se ha producido en Castilla y León. “Hay que escuchar la voz de las personas, nos piden que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias y sobre todo con capacidad de integración como hemos hecho en Castilla y León y también han hecho en otras comunidades autónomas, donde hemos dejado de lado las posturas personales y partidistas pensando en el interés general”.

Sobre una posible integración del Partido Popular en las siglas España Suma, Fernández Mañueco, opina que “ahora lo fundamental es que seamos capaces de sumar entre todos, aunar, integrar voluntades entre todos, y próximamente serán las personas las que tendrán la voluntad”.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Virginia Barcones, discrepa y culpa a Ciudadanos y Podemos de volver a las urnas, algo que asegura que el PSOE no quería. “Es que no queríamos esto, hemos hecho todo lo posible por evitarlo, y en Castilla y León estamos viendo las consecuencias de un gobierno a cualquier precio, no queremos un gobierno de la rapiña como ha pasado en Castilla y León, no queremos reparto de sillas y sillones sino proyectos claros, fuertes y estables que lleguen a la Comunidad”.

Cien años del Museo Numantino

El momento histórico en que nace la idea del Museo Numantino, mostraba una Soria eminentemente rural, no solo la provincia sino también la capital, se comenzaban a construir las primeras escuelas rurales para mejorar la educación. Época del Rey Alfonso XIII, época de caciques, los que mayor riqueza poseen son los que tienen el poder en Soria. Aunque la burguesía aún era poco numerosa en esta provincia, había excepciones como por lo fue el mecenazgo de Ramón Benito Aceña sobre Numancia y el Museo Numantino. A principios del siglo XX muchas provincias ya comenzaban a construir museos provinciales al amparo de la desamortización, en Soria se tardó un poco más. Pero la idea era clara, y es que Numancia necesitaba un museo que albergara los objetos recuperados en las excavaciones.

Los hallazgos se empezaron a depositar en la casa de Numancia, construida para apoyar las excavaciones, y pasaron después a la casa del alcalde de Garray. Cuando ya no cabían allí, se almacenaron en salas prestadas por la Diputación Provincial, pero el espacio resultó también insuficiente. Fue la aportación del senador soriano Ramón Benito Aceña la que hizo posible la construcción del Museo en terrenos cedidos por el ayuntamiento, pero fueron Eduardo Saavedra, José Ramón Mélida, Aníbal Álvarez y Adolf Schulten los que hicieron ver la necesidad de un museo en Soria.

Primero se llamó Museo Provincial de Soria, después museo de Soria y por último Museo Numantino de Soria. En 1989 se realizó una reforma integral en la que se amplió la superficie de exposición hasta los 7.000 m² y a partir de entonces reúne un variado catálogo de piezas desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Moderna, con una sección específica dedicada a la cultura celtibérica ordenada en tres grandes periodos: Antiguo, Pleno y Tardío.

El museo coordina la actividad museística de los yacimientos Numancia, Tiermes (en Montejo de Tiermes), la ermita de San Baudelio de Berlanga (en Caltojar), los restos del monasterio de San Juan de Duero en Soria, y el yacimiento paleontológico de Ambrona.

En los actos programados con motivo del centenario, colaboran con el Museo, la Asociación de Amigos del Museo Numantino y Caja Rural de Soria, ésta última con 11.000 euros.