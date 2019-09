Comer de colores y charlar con los amigos, la mejor fórmula para el cerebro

Entramos casi en la última semana de septiembre. Septiembre, ese mes donde pasamos lista a los eternos retos españoles: clases de inglés, dieta y gimnasio. Entonces… ¿ya hemos vuelto a los propósitos del nuevo curso? ¿qué tal los llevamos?

En general, todo el mundo es consciente de la necesidad de llevar unos buenos hábitos de alimentación para cuidar nuestro peso corporal y también de la importancia del deporte para mantenernos en forma. En eso hay un consenso tanto científico como social.

Ahora… ¿nos preocupamos por la salud de nuestro órgano principal? ¿qué dieta debe seguir nuestro cerebro para estar sano? La respuesta nos la da Raquel Marín, neurocientífica y fisióloga de la Universidad de La Laguna que es autora de ‘Dale vida a tu cerebro’ y de su propio blog donde encontramos hasta neurorecetas. Este viernes 20 de septiembre en Radio Club Tenerife, en el espacio de ciencia con la colaboración de Verónica Martín, hablamos de la dieta del cerebro.

Raquel Marín aclara que “el cerebro no come de todo. Su dieta principal son las grasas poli-insaturadas que, además, no las fabrica fácilmente el cuerpo humano”. Entonces, ¿qué tenemos que comer para tener sano nuestro cerebro? La científica responde que “especialmente pescados grasos como el atún, aunque hay que comerlos no demasiados cocinados”.

Además, una regla fantástica que aprendemos con Raquel Marín es comer “de colores”. Aquellos alimentos con pigmentación roja o anaranjada como las fresas o las zanahorias ayudan a mantener nuestro cerebro sano y joven. Simplificando mucho, podemos decir que son anti-oxidantes porque, entre otras cosas, “han necesitado más oxígeno para crecer”.

El oxígeno no solo es importante para esas verduras sino también para nuestro cerebro. La neurocientífica explica que otro hábito que mantiene nuestro cerebro en forma es “no picar entre horas. E, incluso, propone un ayuno intermitente” porque “evolutivamente el ser humano maduró siendo nómada y buscando el alimento, no estamos preparado para tener a mano los nutrientes en la nevera, por lo que comer constantemente no nos favorece”.

Otro de los tips para ejercitar nuestro cerebro es el contacto con la naturaleza. Así que la neuróloga insiste en que es mucho más sano para nuestro cerebro un paseo por el monte que una hora de gimnasio.

Lo último: necesitamos pasar más tiempo con amigos. “Hay estudios que demuestran que pasar dos horas a la semana con amigos reduce un 17% la posibilidad de desarrollar Alzheimer”, insiste la científica. Sentirse valorado, escuchar y ser empático no solo es agradable sino que, además, hace que nuestro cerebro viva más y mejor.

Resumiendo: compartir tiempo con los amigos, comer de colores y pasear en la naturaleza es la mejor forma de conservar nuestro cerebro sano.