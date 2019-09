Llegar a fin de mes con 400 euros

La Comunitat Valenciana no ha recuperado sus tasas de paro ni de empleo de antes del inicio de la crisis. Cuenta con 60.600 parados más (el 83,5 % de ellos mujeres) y ha perdido casi 150.000 ocupados, casi todos hombres, según un estudio de Unión Sindical Obrera.

Y no termina aquí el panorama desolador que ofrece la Radiografía Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana. Los salarios están 200 euros mensuales por debajo de la media nacional. No preocupa solo que haya más parados sino el tipo de desempleo que existe: casi la mitad, el 49% lleva más de un año sin trabajar y uno de cada tres es parado de larga duración.

No mejora el panorama laboral, no hay avances en las políticas que se aplican de empleo. Por no hablar de las pensiones que se cobran, que en el caso de las mujeres se sitúan entre 400 y 450 euros al mes.