Las puntualizaciones de Antonio Almarza

Tras la publicación de la noticia que les avanzó SER Valdepeñas sobre la dimisión del portavoz de la gestora del PP, Martín Miguel, el que fuera número 2, que ya no tiene cargo orgánico en el partido ni es concejal popular, Antonio Almarza, ha remitido un escrito, a esta emisora, con diversas puntualizaciones sobre su marcha de esta formación política.

En este sentido, Almarza ha asegurado, en este escrito, que "es incierto que mi renuncia guarde relación con algún tipo de incompatibilidad profesional por mi parte con los horarios de los plenos del Ayuntamiento". Además, el ex número 2 del PP subraya que "siempre tuve claro que durante los próximos 4 años, mi actividad profesional tanto en el Colegio de Abogados de Madrid como en el de Ciudad Real, quedaría supeditada a mi nueva condición".

Asimismo, Almarza ha querido dejar claro que "es obvio que dicho acuerdo horario nada tuvo que ver con mi renuncia que se había formalizado con anterioridad en fecha 5 de junio ante la Junta Electoral". Un cambio horario de los plenos que se produjo el pasado 1 de julio durante uno de los plenos municipales. Pleno celebrado casi un mes después de su renuncia al acta de concejal.

Seguidamente, el ex número 2 ha afirmado que "es incierto que el motivo de mi renuncia a recoger el acta (...) se produjera alegando motivos personales (...) el hecho (...) se produjo por circunstancias sobrevenidas que no deseo hacer públicas".

Sobre aquella renuncia, Almarza ha querido poner el énfasis en que "mi caso saltó a la luz pública de una información que también tuvo origen en su medio (...) en ningún momento realicé declaraciones públicas ni suscribiera comunicado de prensa alguno, ni tampoco el grupo municipal tuviera a bien hacerlo a diferencia de las renuncias de mis compañeros".

También, Almarza ha puntualizado, sobre posibles discrepancias internas con el partido, "lejos de mí quede la ingenuidad de negar la existencia de discrepancias internas que son inevitables en toda organización, pero sí es mi deber manifestar la sorpresa que me causa su revelación a la hora de tomarme como fuente de la crónica de la crisis que atraviesa el PP en la localidad".

Finalmente, el ex número 2 de esta formación política ha recalcado que "ha concluido mi vinculación con la candidatura del PP, no soy cargo orgánico de esta formación en la que solo me integro como mero afiliado (...) no merezco seguir siendo acreedor de la relevancia que me obsequia", ha concluido.