Trabajadores de Alcoa se manifiestan frente a los juzgados contra las imputaciones

Hoy ha habido concentración frente a los juzgados de A Coruña en contra de las imputaciones por un delito de atentado contra la autoridad en la manifestación de ALCOA en Madrid frente al Congreso de Los Diputados. Los investigados son el presidente del comité, Juan Carlos Corbacho, cuatro delegados sindicales y diputados de En Marea y Podemos como Yolanda Díaz, Antón Gómez Reino, Rafa Mayoral y Ángela Rodríguez. El acto coincidía con la toma de declaración de algunos de ellos.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha decidido dejar en suspenso la citación como investigados de los tres diputados de Unidas Podemos debido a su condición de parlamentarios y que, por tanto, la competencia para investigarles es del Tribunal Supremo.

Piden el archivo de las denuncias.

Los diputados no dan legitimidad a las citaciones, por lo que no están respondiendo a los primeros requerimientos que hizo la jueza. Antón Gómez-Reino estaba hoy citado para declarar por videoconferencia en A Coruña, finalmente no lo hizo. A su salida de los juzgados incidía en el derecho de los ciudadanos a manifestarse, como hicieron los empleados de Alcoa.

Yolanda Díaz no ha recibido ninguna citación. El grupo confederal ha solicitado la comparecencia urgente del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para que explique en el Congreso lo que consideran una "persecución política" previa a las elecciones del próximo 10 de noviembre. El atestado en el que se basa la imputación acusa a los diputados no ya de impedir el trabajo policial, sino de provocar la ruptura de la línea de vallas y agentes que impedían el paso a los manifestantes hacia la puerta del Congreso. Las imágenes muestran cómo los diputados se interponen entre los agentes antidisturbios y los manifestantes para evitar las cargas policiales.