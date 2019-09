La oposición augura el fin de ciclo de un Feijóo que deja "ahogada" a Galicia

Los portavoces de la oposición pusieron fecha de caducidad a la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y criticaron su gestión, especialmente en materia de políticas sociales. Tras el discurso de Feijóo de la mañana, ya habían ofrecido a los medios de comunicación su primera valoración poco antes del mediodía, pero afilaron uñas para las intervenciones en el turno de tarde.

Los cuatro coincidieron en señalar que el proyecto del Presidente está "agotado". Creen que el Feijóo "no tiene futuro", y consideran que este será su último debate del Estado de la Autonomía al frente de la Xunta de Galicia.

También estuvieron en sintonía al denunciar los recortes aplicados por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de los últimos años, especialmente en materia de educación y sanidad, lo que provoca que Galicia se encuentre en situación de "emergencia" y "ahogada".

Además, recordaron las "promesas incumplidas" por parte del mandatario gallego, lo que le deslegitima para hablar de nuevos proyectos para el futuro.

Caballero ve agotamiento en el proyecto de Feijóo

Gonzalo Caballero se estrenó como portavoz del PSdeG en un debate sobre el Estado de la Autonomía y también como líder de la oposición, después de la fractura del grupo parlamentario En Marea. En su puesta de largo, comenzó dirigiéndose al Presidente advirtiéndole de que su proyecto "está agotado". "No tiene capacidad para darle a Galicia el futuro que necesita, no tiene ganas ni el compromiso necesario", enfatizó.

Caballero vio en la intervención de Feijóo "un discurso sin orientación estratégica, sin rumbo y sin propuestas", y afirmó que en la Cámara se había visto "un discurso de campaña electoral". Lamentó que centrase "buena parte" en "confrontar con Sánchez", y censuró que haya puesto a la Xunta "al servicio de la estrategia de Pablo Casado y de Cayetana Álvarez de Toledo".

El socialista lanzó un dardo contra el Presidente: "Usted está aquí contra su deseo y voluntad, porque no puese estar liderando a su partido en España. Se nota que no quiere estar aquí", espetó, ante el murmullo de la bancada popular. "¿Todo le parecía bien cuando gobernaba Rajoy y todo le parece tan mal cuando gobierna Pedro Sánchez?"

Para Caballero, el balance de la década de Feijóo es "muy negativo", ya que "Galicia fue a peor y va a menos, tiene menos vitalidad y menos posibilidades de futuro". Así, indicó que aumentó la deuda, se redujo el empleo, se abandonaron explotaciones agrarias y el medio rural, se perdió peso industrial y se produjeron recortes en la sanidad y la educación. Además, afirmó que Núñez Feijóo "vuelve a prometer lo que ya ha prometido", con lo cual "no es creíble".

El socialista criticó el "rodillo" que ha usado el Gobierno con la mayoría absoluta en el Parlamento "para aplicar políticas de recortes" y "asfixiar a Galicia". En este sentido, suspendió la gestión en políticas sociales de Feijóo, y calificó la legislatura como "tiempo perdido" para la comunidad.

Pese a que dijo que los socialistas y populares comparten "constitucionalismo", pidió claridad al mandatario gallego con respecto a su postura sobre los acuerdos del PP en otras partes de España con Vox.

Sánchez opina que Galicia está cansada de "falsas promesas"

El portavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, avanzó que comienza "el principio del fin" de la etapa de Feijóo como Presidente gallego, ya que, según él, los gallegos están cansados de las "falsas promesas" de los conservadores. Sánchez manifestó que la puesta en escena había sido la misma, un año más, y que el mandatario gallego esconde "sin rubor" sus responsabilidades.

Al portavoz de los comunes le parece un ejercicio de "cinismo" recurrir al papel de víctima frente al Gobierno socialista en Madrid, y tildó de "cortina de humo" su discurso "para no rendir cuentas" por una década de "recortes y desigualdades", y que no ha sido más que "la zona cero de un fracaso de experimento neoliberal".

Censuró que las políticas de Feijóo se "destrozan vidas", con una situación de precariedad y austeridad, lo que ha generado que haya una "Galicia que se mueve en defensa de sus derechos contra las agresiones de Feijóo" a los servicios públicos.

Frente a la "propaganda" del Presidente, destacó a "una Galicia que supo resistir" y que "no se resignó", y por ello mostró su confianza "en este país y en su gente", antes de hacer hincapié en la necesidad de "activar a toda la Galicia que se mueve en defensa de sus derechos".

Pontón acusa al PPdeG de dejar Galicia "ahogada"

Para la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, la gestión del PPdeG ha dejado a Galicia "ahogada", en su opinión por cinco crisis: económica, de bienestar, demográfica, ambiental y de autogobierno. Sin embargo, le ve futuro a la comunidad porque "el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no lo tiene".

Pontón criticó una "década de sombras", lo que ha provocado una importante caída demográfica, con "los peores datos de la historia", la destrucción de empleo en la industria, pesca y marisqueo, así como la deslocalización de empresas o los expedientes de regulación de emple, y señaló los recortes en educación y sanidad públicas.

Otro de los puntos que destacó la nacionalista es el "desmantelamiento del rural" e ironizó con la importancia que el Presidente le concede al Año Santo: "La solución no pasa por encomendarse al Apóstol, sino por una nueva estrategia económica que no lo fíe todo al turismo".

La portavoz nacional del BNG ve a un Gobierno "agotado e intrascendente", que solamente piensa en la "supervivencia" del PP y de Feijóo, de quien lamenta "la falta de visión, iniciativa e ilusión", mientras que Galicia pasa "de la sumisión a la intrascendencia", al dejar de estar presente en los debates.

También incidió, mientras rompía un papel, en que durante sus diez años de mandato, acumula "un reguero de promesas incumplidas", por lo que su palabra "no vale nada". En respuesta a la situación de Galicia que dibujó Feijóo en su primera intervención, que choca frontalmente con la que expuso Pontón, la nacionalista aseveró que el Presidente "vive en una realidad paralela, la de una Galicia convertida en una Arcadia feliz".

Pontón pidió a Feijóo que supere el "trauma" por no haber llegado al PP nacional. "Da la sensación de que no consigue superar el trauma por no haber podido ir a Madrid. Todos vimos sus lágrimas cuando no pudo ir a Madrid. Da igual cuáles fueran las razones, las fotos del yate con su amigo el narcotraficante o los dosieres de Soraya, pero supere de una vez el trauma", reclamó.

Frente a esto, puso en valor la alternativa que representa el BNG, una formación que, aseguró, "tiene las manos libres para condicionar el Gobierno del Estado", y como fórmula para librarse del yugo de Madrid, toda vez que la "subordinación" a la capital, "le va mal" a la comunidad.

Villares habla de una "situación de emergencia"

El portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, abrió el turno de la oposición a primera hora de la tarde, por primera vez sin ser líder de la oposicón. Afirmó que Galicia vive una "situación de emergencia", en contraposición con la "sensación de tranquilidad" que trata de transmitir el Gobierno gallego. Villares considera que "el país está en llamas", habló de una "tormenta perfecta", en referencia a la situación social, económica y climática, lo que provoca que se haya producido una "implosión demográfica".

Villares criticó los intentos del Presidente gallego de "desgalleguizar" el debate, al buscar culpables en otras administraciones. En este sentido, censuró la fecha elegida para la celebración del debate, con el fin de "mirar para otro lado" y que no se hable de los problemas de los gallegos.

La maniobra de distracción, para el portavoz del Grupo Mixto, obedece a que Feijóo no tiene ideas ni proyecto de país. Aseveró que el gobierno de "cartón piedra de la Xunta" no está al servicio de los gallegos, sino que obedece a "los lobbies de las grandes corporaciones que esquilman y contaminan el territorio y que empobrecen" Galicia. En esta línea, Villares reprochó a Feijóo que le quite a los pobres para "dárselo a los ricos".

Durante su alocución, ironizó acerca de las medidas que había avanzado el Presidente en el turno de mañana, al considerar que estaban "muy bien", de no ser porque "luego no se cumplen". Cree el diputado que la Xunta hizo "dejación de funciones" durante la década de presidencia de Núñez Feijóo.

Villares propuso que se pongan en marcha más medidas para las víctimas de violencia de género, medidas contra la emergencia climática, o la implantación de una renta social básica, entre otras. El portavoz del Grupo Mixto solicitó un acuerdo a las fuerzas progresistas de la Cámara "desde una perspectiva integral, de carácter social, feminista y nacional".