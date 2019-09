Pachi Vázquez irá finalmente a juicio

La Audiencia Provincial de Ourense rechaza el recurso presentado por el ex alcalde de O Carballiño, así como el de su sucesor y otros tres ediles investigados, contra el auto del Juzgado de Instrucción de O Carballiño. En aquel auto, la jueza veía indicios de que entre 1999 y 2011 los investigados contrataron hasta 60 trabajadores sin atender a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, lo que sería constitutivo de un delito de prevaricación.

El ex líder socialista, Pachi Vázquez, y los demás investigados presentaron recurso pero la Audiencia no les da la razón. El tribunal afirma que “las contrataciones no se ajustaban a la normativa administrativa”.