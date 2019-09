Alfredo Canteli, a favor de sacar de La Escandalera la manifestación republicana contra los Premios Princesa

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, está de acuerdo con Vox en sacar de la plaza de La Escandalera la manifestación republicana que se sitúa frente al Teatro Campoamor, con motivo de la celebración de la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que presiden los Reyes de España.

Alfredo Canteli, no solo contempla esa posibilidad, de trasladar a otro sitio más alejado del Teatro Campoamor, la ya tradicional manifestación antimonárquica de La Escandalera, sino que no entiende que sus antecesores en el gobierno, el tripartito de PSOE, SOMOS e IU, no lo hubieran hecho. La idea partió de la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Coto, que ayer instaba al alcalde a "hablar con quien tenga que hablar para evitar dicha concentración". El alcalde ha respondido así que está de acuerdo con Vox, pero que la cuestión no es tan fácil, porque es Delegación de Gobierno de quien depende autorizar movilizaciones de este tipo. Aún así Canteli a preguntas de los periodistas no ha querido argumentar su postura. Ante la pregunta "¿qué explicación da para defender que se saque la manifestación de La Escandalera?" ha zanjado contestando "váis a permitirme que lo dejemos aquí. Gracias".

El regidor ovetense dice que están en ello, pero la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha sido rotunda, “no hace falta que nadie se dirija a nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer”. Aún no han recibido la solicitud de la manifestación del próximo 18 de octubre frente al Campoamor pero ha explicado que "el permiso se gestionará como en cualquier manifestación, en base a criterios de seguridad y respetando el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos".

Las declaraciones del alcalde de Oviedo, por cierto, las recogíamos los periodistas tras el minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género, en el que han estado presentes todos los grupos municipales excepto Vox.