El regreso de Los Bravos

La música de Los Bravos volverá a sonar en directo a partir de noviembre. Los dos miembros originales del grupo, Miguel Vicens y Pablo Sanllehí, bajo y batería respectivamente, han avanzado en 'Hoy Por Hoy Mallorca' que el grupo tiene 5 nuevos miembros y que en dos meses se hará la presentación oficial, en un concierto que se celebrará en Santanyí.

Quizá los más jóvenes los hayan conocido ahora, a través de la última película de Tarantino. La canción, "Bring a little loving" forma parte de la banda sonora de la última película del director, "Once upon a time in Hollywood", que cuenta con Leonardo di Caprio y Brad Pitt entre los protagonistas. Sonaba con fuerza en el trailer de la película. Tarantino cuida con esmero las canciones de sus películas. Y no es la primera vez que hay firma española, porque en Kill Bill 2 ya sonaba "Tu mirá", de Lole y Manuel.

De momento, los antiguos integrantes tienen la intención de "mantener el sonido original del grupo". De los 60 recuerdan una noche en el cuartelillo en Cádiz por ser "muy protestones". Y de los 70 se quedan con el final de un concierto en Cuba y el recuerdo de las palabras de una persona enviada por Fidel Castro: "Aquí la Revolución la hago".

Uno de sus grandes éxitos, 'Black is Black', se mantuvo durante seis semanas como número 1 de Los 40 y, con humor, explican que, en Inglaterra, no consiguieron nunca llegar al número 1 "porque unos señores llamados The Beatles y su Yellow Submarine, no nos lo permitieron".