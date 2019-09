CHA concurrirá con Más País en Zaragoza

Chunta Aragonesista concurrirá a las elecciones del próximo 10 de noviembre por la provincia de Zaragoza y lo hará con Más País, con el partido de Íñigo Errejón. Lo acaba de decidir su Comité Nazional, pasadas las 9 de la noche. También se apuesta por esta opción en la provincia de Huesca pero todavía está por negociar. En la de Teruel han decidido no participar en esta cita con las urnas. La formación aragonesista ya inició contactos a principios de esta semana para alcanzar un acuerdo.



Según ha señalado su presidente, José Luis Soro, se han decantado por la opción de Errejón porque "entendemos que esa es la opción ilusionante, la opción que puede combatir la abstención y que puede permitir configurar un gobierno progresista para España y, gracias a CHA, defender los intereses de los aragoneses y aragonesas en Madrid".

CHA también tuvo la invitación de Podemos Aragón para ir en coalición. Incluso, para facilitar esa unión electoral, el secretario general de la formación morada, Nacho Escartín, llegó a pedir a Pablo Iglesias que Pablo Echenique no fuera el cabeza de lista para facilitar este acercamiento. Veremos si esta decisión afecta a las relaciones en Aragón entre Podemos y Chunta ya que forman parte del cuatripartito del Gobierno regional, junto a PSOE y Partido Aragonés.

En Huesca, habrá que esperar todavía si se presentan con Más País o en solitario, por tratarse de una circunscripción de 3 diputados (el partido de Errejón baraja provincias a partir de 7) y en Teruel, han decidido no presentar listas para "no perjudicar" la presencia de la Plataforma Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, como agrupación de electores. En esta provincia, señalan, no plantean ninguna orientación de voto a sus bases y simpatizantes, pero animan a acudir el 10 de noviembre a las urnas.



Carmelo Asensio, cabeza de lista

Para la provincia de Zaragoza, las formación nacionalista ya tiene candidato: Carmelo Asensio. Ha sido concejal en los últimos 8 años en el Ayuntamiento de Zaragoza. En las últimas elecciones municipales, encabezó la lista pero la formación nacionalista perdió su representación en la Plaza del Pilar. Actualmente, trabaja en el Gabinete de Estudios Económicos de Comisiones Obreras en Aragón.