El Getafe recibe a un Barça herido

El Getafe C.F. (10º, 7 puntos) recibe este sábado (Coliseum, 16:00 horas) a un F.C. Barcelona (6º, 10 puntos) que vive una semana agitada tras la nueva lesión de Messi, las críticas a Ernesto Valverde o Luis Suárez y la polémica por la ridícula multa impuesta por el ‘caso Griezzmann’.

Los azulones tienen un problema al que no estaban acostumbrados en las últimas temporadas: le hacen muchos goles. “Estoy enojado con eso”, decía Bordalás mientras que Mata aseguraba que el problema no es que les creen más ocasiones sino que los rivales se muestras muy efectivos. Aún no han conseguido mantener la puerta a cero en ningún partido liguero y los nueve goles encajados dejan una media (más de 1,2 tantos encajados por encuentro) por encima de temporadas pasadas donde no se llegaba a gol por jornada (0,9 en la 2018/19 y 0,8 en la 2017/18).

También es verdad que el equipo sigue demostrando que tiene pólvora arriba (Ángel parece ser el delantero más en forma con tres partidos consecutivos marcando).