A Coruña se une a la rebowlución hawaiana

Tengo que empezar esta publicación pidiendo disculpas por el chascarrillo del título pero no me pude reprimir. Jeje. Y con él ya sabréis por dónde va el post de hoy ¿no? Pues de ese plato que se ha puesto tan de moda últimamente en A Coruña: los bowls o pokes que están por todas partes. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el poke? Un plato típico hawaiano que consiste en una especie de ensalada de pescado crudo con frutas y verduras pero que llega a nosotros muy cambiada. Con una base de arroz u otro cereal, los ingredientes y salsas que quiera añadir cada uno, una imagen de freshly y saludable y sobre todo mucho márquetin, los pokes se han hecho un con un lugar muy protagonista en nuestra ciudad e intuyo que en muchos casos temporal. Por eso, antes de que se pase la moda y los protagonistas sean otros (no sé, igual llega la comida chilena o rumana), aquí os dejo mi selección de restaurantes en los que sirven este plato que, por cierto, a mí me encanta.

Poke by art La Galera, 3

¡Buenísimo! Empiezo por uno de los más conocidos en la ciudad. De los creadores de Art and Sushi, nace Poke by art en la calle Galera, 3 (casi al lado de la bombilla) decorado con estilo hawaiano. Es pequeñito pero ahora han incluido terraza. Además, disponen de App propia para hacer pedidos a domicilio o para recoger, lo que no está nada mal. ¡Y sin coste añadido!

Pero vamos a lo importante, el sabor, que es espectacular. Yo probé el Spicy tuna y me encantó, eso sí, aviso que pica. Claro que hay otras opciones para todos los gustos: con salmón, gambas, pollo y vegano. También tienes la opción de hacerlo a tu gusto con los ingredientes que prefieras.

En cuanto a las bebidas, además de las clásicas tienen su propia cerveza Poke de dos estilos afrutada (y lo es, mucho) o normal, además de zumos de frutas. En resumen, un lugar muy recomendable.

Solo me falta hablaros del precio, 12,90 euros el poke estándar (te cobran más por ingredientes extras) y el tamaño es XXL. Os llegará, creedme.

Rebowlution La Marina, 16

Este es el local al que le he robado el nombre para el post, espero que me perdonen. Entre las ventajas de este restaurante está la variedad, aquí además de bowls de ensalada (aquí no los llaman pokes) también tenéis unos cuantos platos mexicanos (tacos, burritos y guacamole), hamburguesas y postres.

Además, el precio es más barato. Desde 9,95 puedes hacer un bowl de una base, es decir, el cereal, una proteína (atún, gambas, salmón, tofu, polo o kale) y tres toppins, además de la salsa. Incluso lo tienes por 6,95 si lo quieres sin proteína. El sabor está bien, pero nada que ver con el que os acabo de recomendar.

Entre lo negativo, está muy escondido para que alguien lo localice si no va ex profeso (cuando yo fui, ni siquiera tenían un cartel fuera que indicase el nombre del establecimiento). Pero si lo localizáis (es el antiguo Cereal worl), está bien para pasar un buen rato o incluso desayunar sus energy bowls de yogur y frutas.

Tasty poke bar Federico Tapia, 14

Me da un poco de vergüenza decir esto porque creo que Tasty poke bar fue de los primeros locales de este tipo en abrir en A Coruña y yo todavía no he ido a probarlo. Así que aquí no puedo haceros una crítica. Eso sí, el sistema es el mismo: eliges la base, la proteína, la salsa y los toppins o te decantas por un poke ya listo, que en este caso tienen mucha variedad, desde los 12,50 euros.

También aquí tienen postres y zumos, pero esta vez ya embotellados. Quiero aclararos que Tasty poke bar es una franquicia que ya existe en otras ciudades y, de momento, en A Coruña, no llevan pedidos a casa.

Mahalo poke Marineda City

Y del primero, al último. Este fue, que yo sepa, el último local de poke en abrir hace solo unas semanas y he hecho un pedido para llevar esta misma semana (odio comer en un centro comercial) solo para contaros qué tal.

Hablamos de otra franquicia con el mismo sistema y su precio está en 9,90 euros el bol pequeño y 11,90 el grande. La mayor novedad en este caso es que hay menús con bebida y postre incluido por 13,90 euros.

De sabor, nada del otro mundo. Yo probé el Teriyaki wave de pollo y básicamente sabía a piña. Se nota que es un establecimiento de comida rápida y no se parece a un restaurante, pero al menos nos ofrece una alternativa más saludable que las cadenas de hamburgueserías de Marineda City.

El Valentín San Agustín, 30

¡Ay! ¡¿Qué deciros de El Valentín?! Es uno de mis restaurantes favoritos de A Coruña y desde hace tiempo ofrece en su carta un poke buenísimo. De hecho, hasta el último fin de semana diría que era mi favorito, pero tengo que admitir que el del Poke by art también está a la altura. Eso sí, son estilos muy diferentes. Mientras que el del creador de Art and Sushi es más potente y de sabor fuerte, la salsa del Valetín, mayonesa de yuzu, es más suave y notas más los ingredientes. También puedes elegir entre atún, salmón, tofu o tiras de pollo calentito y en este caso ya nos vamos a los 14 euros el plato.

No sabría decir cuál es mejor, solo diferentes. Lo bueno del Valentín es el resto de su carta, ya que no es un restaurante de comida hawaiana, así que cada uno puede pedir lo que prefiera. Si vais, sí o sí tenéis que pedir su boniato, incluso aunque no os guste el boniato porque su salsa de miel y mostaza conquista a todo el mundo. ¡Espectacular!

Antes de terminar el post de hoy quería advertiros de que la inspiración healthy o incluso realfood que venden en estos establecimientos no lo es tanto. Es cierto que este tipo de ensaladas probablemente sean más sanas que un menú de McDonalds, pero tampoco os dejéis engañar. Tras mi profundo estudio (jajaja) por estos establecimientos de la ciudad me he dado cuenta de que algunos locales lo han tergiversado, probablemente para ampliar su público, y han añadido todo tipo de ingredientes procesados: salsas ya embotelladas que no tengo claro de qué están hechas, cebolla crujiente (no sé qué les ha dado a todos por este añadido), entre otros ingredientes no tan saludables. Así que cada uno que coma lo que quiera cuando quiera, pero sin dejarse engañar.

Yo he disfrutado mucho de todas mis catas. ¿Y vosotros ya sois fans de esta comida? ¿Cuál es vuestro restaurante favorito? ¿Conocéis algún otro que se me haya escapado? ¡Decimelo, porfa!