El Ayuntamiento disuelve los Organismos Autónomos Villa de Jódar y de Juventud y Deportes

La sesión ordinaria del Pleno Municipal del pasado viernes aprueba la disolución de los Organismos Autónomos Locales de Formación ‘Villa de Jódar’, donde se incluía la Escuela Taller, y de ‘Juventud y Deportes’, “…Para conseguir una mejora en la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, así como mayor coordinación y economía procedimental, la mejor aplicación de los principios de sostenibilidad y austeridad presupuestaria, en definitiva, la aplicación óptima de los recursos de la hacienda local…” según el informe del interventor municipal del que daba cuenta la secretaria de la corporación.

Se aprobaba con el voto de PSOE y PP, abstención de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. En cualquier caso, todos los grupos, excepto Podemos, que no llegó a incorporar ningún argumento para su abstención, reconocían que se trata de una propuesta que atiende a los informes técnicos del interventor municipal.

La más elocuente era la portavoz del Ciudadanos, Josefina Cano, “… A mí me da mucha pena. La Escuela Taller, yo creo que ha sido algo muy positivo para el pueblo, y que se disuelva, ya lo hemos hablado, lo habéis explicado, que tiene que ser así y ya está. Yo creo que se puede hacer algo, por agilizar eso y por moverlo, yo que sé. Yo soy nueva y no entiendo muy bien de esto. Pero más me duele todavía, que el ‘Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes’ se vaya a disolver, porque creo que la gestión que han estado haciendo, ha sido de alabar. Pero bueno, también habéis estimado y habéis aprobado, con técnicos y todo, que se tiene que disolver, porque interesa, pues ya está. Me duele mucho, una espinita clavada, ahí en el fondo. Pero bueno, mi voto es que me abstengo”.

Momento del la celebración del Pleno Ordinario de septiembre, celebrado el pasado viernes / Antonio Plaza

El portavoz del PP, Juan Ruiz, reconocía una preocupación inicial, aunque, ante la nueva normativa, mayor agilidad, con esa disolución, “… A la Comisión (Informativa), venía con cierta preocupación… El interventor nos explicó que, ante la nueva normativa, parece que ya es más ágil, dentro de los ayuntamientos, para este tipo de cosas… El voto es afirmativo, puesto que los técnicos municipales, el interventor, nos han explicado que la gestión va a seguir siendo igual. Pero se quitan ellos papeleo, de hacer expedientes, pasar del presupuesto municipal al presupuesto de los organismos… Es una simplificación…”.

Por si parte la portavoz de IU, Juana Cazorla, justificaba su abstención, “… La verdad cuesta trabajo, porque es cierto que el interventor nos estuvo explicando que por materia de agilización presupuestaria y demás, que será conveniente ir disolviendo los organismos autónomos…”.

Por el equipo de gobierno defendía la propuesta el concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, en primer lugar, rebatía a la portavoz de Ciudadanos, aunque también agradecía el voto a favor del PP, “… A la portavoz de Ciudadanos, lo siento mucho que a usted le duela cualquier cosa, pero es que nosotros no estamos aquí para dolores inexplicables… Nosotros aquí estamos para gestionar. Para tener un ayuntamiento más ágil y para ahorrarle dinero al pueblo. Se lo explico perfectamente el interventor. Parece ser que el único que se ha enterado es el portavoz del PP, y lo ha expuesto correctamente, que, en definitiva, no cambia nada y que es por agilidad contable. Se evita tener que transmitir fondos al organismo… Esto de los organismos se puso de moda hace unos años, era una fórmula más ágil, pero la legislación contable ha ido cambiando en toda España, y lo ha hecho más complicado. Estamos evitando una doble contabilidad. Otro ejemplo práctico, a lo hora de aprobar los presupuestos, hay que convocar las juntas de los organismos, que van los concejales, y supone un gasto, y luego se convoca la comisión y darle cuenta a los mismos, porque son los mismos miembros. O sea, duplicar el trabajo y el gasto… Nosotros estamos aquí para rentabilizar el dinero municipal y para funcionar, cada día, mejor. Esto no se está haciendo en el Ayuntamiento de Jódar, lo están haciendo todos los ayuntamientos, porque es evitar trabajo. Agradezco que esa parte si la haya entendido el portavoz del PP…”.

El debate en este punto lo cerraba la alcaldesa, María Teresa García, “… Lo que estamos ahorrando es trabajo y dinero. Que no se pueden hacer dos contabilidades paralelas. El dinero va a ser el mismo, no se va a cambiar, absolutamente, nada. El funcionamiento va a ser el mismo. Simplemente es para ahorrar trabajo y dinero…”.

Otros puntos

Se aprobaban, por unanimidad, aprobar Subvenciones para los dos grupos parroquiales de Cáritas de Fátima y la Asunción de Nuestra Señora. Dotadas de 2.000 euros, para cada uno de los grupos, ‘Ayudas para la adquisición de Material escolar’.

Así mismo, solicitud de dos subvenciones desde el Ayuntamiento de Jódar, la primera, en materia de Premio de Medio Ambiente, a la ‘Sociedad Civil de Jódar’ a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y la segunda en materia de prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar, por un importe de 9.860 euros, también aprobadas por unanimidad.

La única propuesta que no se aprobaba por unanimidad, era la addenda al convenio tipo de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, con la Diputación Provincial de Jaén, que obtenía el voto a favor de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos e Izquierda Unida. El concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, ejercía de portavoz del equipo de gobierno, explicando las consecuencias de esta propuesta, “… El ahorro, que vamos a tener, va a derivar en que el Impuesto de Circulación de Vehículos no subirá en Jódar durante los cuatro próximos años. Un impuesto que no ha subido en los últimos años, ahora estará cuatro años más sin subir, con lo cual lo que, realmente, hay es una bajada, porque el índice de vida va subiendo, todo va subiendo y esto está congelado y se va a mantener…”.

Mociones

Un pleno que se prolongaba por espacio de casi 3 horas, sobre todo, como suele ser habitual, por el intenso y extenso debate que se producía con las mociones presentadas por PP, Izquierda Unida-Podemos y PSOE.

Eran rechazadas las de PP e Izquierda Unida, en el debate de esta última, justo al final, durante la intervención del portavoz de Podemos, abandonaban la sesión lo concejales integrantes del Izquierda y el propio portavoz de Podemos, por no producirse el debate como a ellos les gustaría.

Moción esta, solicitando planes de empleo, a Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, ante la precaria campaña de vendimia, que era rechazada, con el voto en contra del PSOE, voto a favor insuficiente de Ciudadanos, PP, Podemos e IU.

Al haber sido rechazaba el PSOE presentaba otra moción ‘In Vocce’, sobre ese mismo tema, ampliando las solicitudes e incluso recogiendo la eliminación de peonadas, especialmente para las mujeres, que era aprobada por PSOE y Ciudadanos, voto en contra del PP, tanto en la incorporación de esa moción con carácter de urgencia, como en el contenido.

La alcaldesa explicaba el contenido de esa nueva moción, “… Esta moción sustituye, porque vemos que es incompleta la que ha presentado Podemos con Izquierda Unida… Están pidiendo a quien no hay que pedir y solamente para la vendimia, nosotros queremos pedir, pero no solamente para la vendimia, también para el espárrago, que ha sido malo, y para la aceituna venidera, que se prevé también mala, por la sequía… Queremos una moción para el campo en general, queremos que vayan tomando medidas, ya, con los jornales, especialmente con las mujeres y queremos pedírselo a quién corresponda, al Gobierno de España, y a la Junta que ponga los materiales, que es lo que se viene haciendo, como hace con el PER ordinario… Se han ido, porque esto se ha convertido en lo que a ellos les gusta, no quieren entrar en el debate, porque saben que se han equivocado y no han pedido a quién tenían que pedir, ni cómo. Porque ellos, lo que han pedido en la moción, en todos y cada uno de los puntos, ponen vendimia, vendimia, vendimia. Esto teníamos que estar todos a una…”.

La portavoz de Ciudadanos, Josefina Cano, reconocía que se trataba de una moción que mejoraba la presentada por IU y Podemos, “Este mal ocasionado, en estos discursos, no me ha gustado nada. Yo he apoyado que si a la moción que han presentado Izquierda Unida y Podemos, porque pedía por planes de empleo para la gente del pueblo, y voy a votar, también, a la vuestra, porque la está mejorando. Pero, lo que no entiendo, si alguien presenta una moción, si se puede mejorar, pues se mejora, entre todos, de buena manera, pero no así…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, tras haber aprobado la moción presentada por IU y Podemos, votaba en contra, justificando su voto, en su intervención, defendía la gestión del PP, en la Junta y en el Gobierno Central, en la creación de empleo, “… Y ya he dicho yo, que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y por eso me he ido, a lo que ustedes llaman que he dicho un discurso político, a hablar de quién crea, en España y en Andalucía, en Jaén y en Jódar, trabajo, y quién lo destruye. Ustedes, los socialistas, destruyen empleo… Y en Andalucía, crea empleo, el Partido Popular y Ciudadanos, desde que están, se lo estamos demostrando, se lo están diciendo los datos… Los planes de empleo, grandes, con fondos europeos, esos los trabajó, los negoció el señor Mariano Rajoy… En menos de un año, con el gobierno del PP, Ciudadanos y Vox, está la ITI (Inversión Territorial Integrada), está aprobada la ITI aprobada en Jaén… Eso es crear a visión de futuro… Me ha parecido una desfachatez, después de debatir toda la moción (de IU y Podemos), salgan ustedes con una nueva moción. Voto no, por supuesto, a la moción de ustedes…”.