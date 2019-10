Los centros de día de menores cobrarán vía "confirming"

Según ha sabido la SER la Generalitat ha empezado a abonar la deuda que tiene contraída con el medio centenar de centros de día de menores que gestionan entidades sin ánimo lucro en la Comunitat.

Sin embargo, en lugar de pago directo, tal y como prometió a las entidades, se ha tramitado mediante 'confirming', es decir, a través de un crédito bancario. Una modalidad que supone que los centros tengan que asumir el pago de los tipos de interés si quieren acceder ya al dinero que se les debe.

Es el método de pago que la Generalitat emplea con sus proveedores cuando no tiene liquidez y que también va a utilizar con unas entidades sin ánimo de lucro que, recordemos, trabajan con 600 niños y jóvenes valencianos vulnerables, y que no han cerrado ningún día del año a pesar de que el Consell no les ha pagado en 2019 ni un solo euro.

Es tal la desesperación de la entidades que gestionan estos centros que muchas estudian aceptar el 'confirming' a pesar de que suponga una merma para sus castigadas finanzas como explica Eva Gascó, la coordinadora de los centros de día de APIME, la asociación que les agrupa.

Eva Gascó recuerda que cuando hace unos meses la asociación se dirigió a la Conselleria de Políticas Inclusivas para reclamar la deuda, se les dijo que el pago iba a ser directo, sin necesidad de acudir al confirming. No ha sido así y temen que los siguientes pagos vuelva a ocurrir lo mismo y que además se sigan retrasando:

Recordemos que la deuda de la Generalitat con estas entidas asciende al menos a 5 millones de euros y que muchas de ellas han dejado de pagar a sus trabajadores durante todo este 2019 para poder seguir atendiendo a jóvenes procedentes de familias deestructuradas en riesgo de exclusión social.