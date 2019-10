Las exportaciones a EEUU de los vinos de la D.O. La Mancha podrían estar en peligro

Peligran las exportaciones a EEUU de Productos como el vino, el aceite de oliva, o el queso, productos muy importantes para nuestra región, debido a la orden de Donald Trump de imponer aranceles a los productos importados de la Unión Europea a partir del próximo 18 de octubre. Carlos Marchante presidente de la Denominación de Origen La Mancha explica que esta situación podría afectar de forma negativa a nuestros vinos. Aún así, Marchante confía en que finalmente estos aranceles no se lleguen a subir, ya que aunque EEUU no es el mercado principal de la D.O. sí que es un mercado en el que se puede crecer y esta situación no favorece al mercado de la mancha.

