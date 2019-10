Preocupación en la industria agroalimentaria asturiana por la amenaza de aranceles de EEUU a sus productos

Varios países europeos, entre ellos España, concedieron ayudas a la compañía Airbus, ayudas que ahora la Organización Mundial del Comercio considera ilegales, por lo que abre la puerta a EEUU, país perjudicado por la acción de esos países, a imponer aranceles a sus productos. Ello afectaría claro a la actividad exportadora, y resulta que Asturias exporta a EEUU, sobre todo la industria agroalimentaria y sobre todo productos lácteos como quesos. De no haber negociación entre la administración norteamericana comandada por Donald Trump, los aranceles se impondrían a partir del próximo día 18. La directora de Asturex, Teresa Vigón, cree que cualquier tipo de confrontación no es deseable pero también cree que llegados a este punto hay que pedir a la Unión Europea que actúe, o dicho de otra manera “que no se deje”.

En Asturias las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente norteamericano afectaría a pequeñas y medianas empresas que han empleado mucho esfuerzo y dinero para abrir mercados y exportar en este caso a los EEUU, un país atractivo para comercializar nuestros productos.

Uno de esos pequeños o medianos empresarios es Pascual Cabaño, propietario de la Quesería Rey Silo de Pravia. Hace diez años que exporta sus quesos a EEUU, y dice estar muy preocupado por lo que puede pasar, por como pueda afetarle a él y a otros pequeños productores como él esta guerra comercial. Cree además que no es justo que de rebote sean ellos los perjudicados cuando el problema lo han creado algunos países europeos y la compañía Airbus.