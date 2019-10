Condena de internamiento para los cuatro menores acusados de violar en grupo a una compañera de instituto

Los tres menores acusados de violar en grupo a una compañera de instituto de 14 años, y que fueron juzgados la semana pasada, han sido condenados a penas de internamiento y a pagar una indemnización a la víctima de 12.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2018 en un descampado de una localidad alicantina de la Marina Alta.

El fallo "reconoce" la agresión sexual y la magistrada del Juzgado de Menores número 2, establece tres años de internamiento para el cabecilla del grupo, mientras que los otros dos, por participar en la violación, deberán cumplir dos años y seis meses cada uno. Fiscalía pedía 5 años, igual que la acusación particular que además elevaba a 100.000 euros la indemnización por daños morales.

Hay un cuarto menor condenado, que realizó labores de vigilancia y que grabó las imágenes con un móvil, "aunque esas imágenes las borraron", ha matizado la abogada de la víctima Mónica Más. A este menor se le considera cooperador necesario y se le condena a dos años de internamiento. Una vez cumplan sus penas, la sentencia establece dos años más de libertad vigilada para ellos y una orden de alejamiento sobre la chica, así como la prohibición de comunicarse con ella en el tiempo de condena.

Más, asegura que no descarta recurrir la sentencia que ahora tienen que "estudiar" junto con los tutores de la chica. Un fallo que "no es ni de lejos ejemplar", ha lamentado, así como la "falta de tacto en un asunto tan sensible" como el de la violencia contra las mujeres.

Los hechos ocurrieron en julio de 2018, en un descampado de una localidad de la Marina Alta, pero la niña no contó lo que había sufrido hasta el mes de octubre. Lo hizo ante responsables del centro educativo a quienes también relató que los implicados le pedían dinero para no mostrar las imágenes grabadas. La denuncia la presentó en marzo de 2019.