"Los medios no deberían informar de casos aún en investigación porque no ayuda a las víctimas de maltrato"

La concejal de Seguridad Amaia Arregi, durante la presentación de los actos conmemorativos de los 175 años de la creación de la Policía Municipal de Bilbao se ha referido a los últimos casos de violencia machista registrados en la capital bizkaina. Arregi ha asegurado que ha bajado un 31% "según los datos recogidos hasta el 31 de septiembre" . La responsable del área también ha añadido a continuación que "la percepción en la calle parece ser otra porque los medios de comunicación no ayudan a cambiarla, a ser prudentes. Si se abren teledarios o portadas de prensa con noticias de este tipo cuando los casos están aún en investigación, creo que eso no ayuda a que la percepción sea otra. No favorecen a la investigación ni a las victimas, debemos ser prudentes".

Consultadas diversas asociaciones de atención a víctimas de maltrato sobre el papel que juegan los medios de comunicación, Blanca Estrella Ruiz, de la Asocación Clara Campoamor no está "en absoluto" de acuerdo con la afirmación de la edil responsable. "Las mujeres tenemos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido para tomar más precauciones", ha dicho

Desde Argitan, Karmele Ozaíta, apunta que "la contradiccion está en las propias instituciones que piden precaucion". "La propia Ertzaintza transmite notas de prensa de casos en invstigación que por qué no los van a transmitir los medios de comunicación", se pregunta .