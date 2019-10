Un box de CrossFit no es un gimnasio. No se parecen en nada: Las cintas de correr brillan por su ausencia, como también lo hacen las máquinas guiadas, las elípticas, y, por supuesto, los televisores colgando por las paredes. Barras, discos, cajones, cuerdas, anillas y kettelbels carentes de acolchados y diseño toman protagonismo en un espacio prácticamente diáfano. El Crossfit no es el gimnasio… El CrossFit es otra historia.

En contra de lo que muchos creen, que es una moda nueva, en realidad no lo es. El CrossFit fue creado en el año 1995 en California, por Greg Glasman, que al parecer quería cambiar la forma de concebir el entrenamiento. En un principio empezó a usar la técnica para entrenar a policías. Posteriormente, lo utilizó para mejorar el estado de forma de marines, bomberos y militares norteamericanos. En España ya lleva algunos años creando seguidores.

El CrossFit es reconocido como uno de los métodos de entrenamiento funcional de alta intensidad con más aceptación en el mundo. Sin embargo, la investigación científica sobre la práctica de CrossFit es más bien escasa, pero existente. Hoy vamos a averiguar qué es y para quiénes estaría indicado.

Pasaremos nuestro detector de fake sobre las lesiones en el CrossFit de la mano de estudios recientes como Are Injuries More Common With CrossFit Training Than Other Forms of Exercise? Other Forms of Exercise?

También responderemos, junto a Quique Lencina, a las preguntas que los oyentes han enviado al WhatsApp: 650 683 476.

El capítulo de hoy lo escriben:

Jorge García. Doctor en algo rendimiento y profesor de la UNIR.

Guillermo Alvarado, entrenador personal en València, director de PERFORMA y autor del libro: “Entrena bien, vive mejor”.