Final Fantasy VII Remake, el juego que te hará llorar de emoción

El pasado fin de semana se celebró en IFEMA la edición 2019 de Madrid Games Week, la feria española más importante de la industria del videojuego. Sin duda, uno de los títulos que más expectación levantó fue Final Fantasy VII Remake que, como su nombre indica, es el rediseño desde cero del juego de rol japonés que cambió este género en la primera Playstation en 1997. Llegará al mercado el 3 de marzo de 2020 (PS4) y las colas para probar su primera demo jugable en España eran enormes.

Y las sensaciones durante la prueba fueron sensacionales. Desde la pantalla de título, con las primeras notas del arpegio que forman el genial Crystal Theme del compositor Nobuo Uematsu, hasta la pantalla final. Todo. En la demo pudimos probar el sistema de combate durante una de las primeras etapas del juego en la que debemos hacer estallar un reactor en la ciudad de Midgar, manejando al protagonista Cloud y a su compañero Barret. Los combates aleatorios han pasado a la historia, y ahora vemos a los enemigos (soldados) durante nuestro trayecto hasta el objetivo. Una vez allí, el sistema de combate se muestra al completo y a lo grande.

Y es que el combate era uno de los principales interrogantes del título desde su anuncio. Los amantes del sistema por turnos (como el que escribe estas líneas) estaban a la expectativa para comprobar el nivel de fidelidad con el original y los cambios que supondría adaptarlo a la acción reinante en los tiempos actuales. Y el caso es que funciona realmente bien. Manejamos con libertad a nuestro personaje con la posibilidad de cambiar a un compañero en cualquier momento; podemos realizar ataques normales en tiempo real y la acción se congela cuando seleccionamos los nuevos golpes especiales o los hechizos clásicos como Piro, Electro o Hielo.

La zona de vídeos con Death Stranding y The Last of Us Parte II / Víctor Rodríguez (SER Madrid Sur)

Un sistema mixto que parece partir del sistema de Final Fantasy XV, pero que ha evolucionado para bien. Además el gigantesco enemigo mecánico al que nos enfrentamos al final también sirvió para comprobar la utilidad de los ataques a distancia, las coberturas con elementos del campo de batalla y la espectacularidad de los golpes límite, que no podían faltar. Y todavía queda por ver el anunciado sistema clásico, que podría acercarse aún más al original. Por poner un pero hablaremos del doblaje, que lamentablementevendrá en inglés, aunque los textos estarán en castellano. En cualquier caso los fans quedaron encantados tras probarlo.

Además de Final Fantasy VII Remake en Madrid Games Week pudimos probar otros títulos aún por salir como Call of Duty Modern Warfare (25 de octubre, PS4, Xbox One, PC), que promete muchos disparos en combates contemporáneos con mapas enormes, Dragon Ball Z: Kakarot (16 enero 2020, PS4, Xbox One y PC), el nuevo juego de rol de Goku y compañía con combates espectaculares en mundo abierto y el nostálgico MedievilRemastered (25 de octubre, PS4). Sin demo jugable pero con presentación en vídeo los asistentes también disfrutaron con Death Stranding (8 de noviembre, PS4) la nueva creación de Hideo Kojima (Metal Gear) que tiene a sus seguidores bastante confusos sobre su temática, The Last of Us Parte II (21 febrero 2020, PS4) y Cyberpunk 2077 (14 abril 2020, PS4, Xbox One, PC y Stadia) una aventura distópica repleta de implantes cibernéticos y libertad para abordar sus misiones.

TheGrefg y Willyrex, dos de los youtubers de Top Gamers Academy / Victor Rodríguez (SER Madrid Sur)

Pero Madrid Games Week es mucho más que novedades por salir. También cotaba con zona retro con máquinas arcade o pinball, espacios de realidad virtual, zona de competición y hasta se presentó un reality televisivo (Top Gamers Academy) al estilo de Operación Triunfo donde tres youtubers como ElRubius, Willyrex y TheGrefg apadrinarán a 24 aspirantes a jugadores profesionales. También entrarán en una academia y podremos seguir sus andanzas las 24 horas a través de la plataforma online Twitch. Y por supuesto podíamos comprar videojuegos, tanto novedades como clásicos para Amstrad, Super Nintendo o Mega Drive, verdaderas joyas para coleccionistas que estaban disponibles, por ejemplo, en el stand de ‘El rincón del retro’.

Más actualidad





Red Dead Redemption 2, la grandiosa aventura del oeste de Rockstar que ha roto todos los moldes en consolas, llegará a PC el próximo 5 de noviembre. Sus creadores prometen que esta versión tendrá mejoras técnicas y gráficas y, por supuesto, incluirá el modo multijugador Red Dead Online para hacer todavía más grande la experiencia.

Ya está disponible el juego de disparos en primera persona Ghost Recon Breakpoint (PS4, Xbox One y PC) en el que nos ponemos en la piel de las fuerzas especiales de EEUU para recuperar una isla de manos de unos renegados que cuentan con drones de combate avanzado. El juego se desarrolla en mundo abierto y puede jugarse tanto solo como en cooperativo para cuatro jugadores.

Y finalmente ya está a la venta SEGA Mega Drive Mini. Esta réplica en miniatura (55%) de la consola de 16 bits con conexión por HDMI incluye 42 juegos míticos preinstalados como Sonic The Hedgedog, Golden Axe o Tetris y dos mandos de control. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.