Cinco jóvenes pacenses sub-campeones europeos con la selección sub-20 de Frisbee Ultimate

Alex Rourich, Juan Cordero, Carlos Pulido, Carmen Cobos y Alfonso Peña no pasan de los 20 años de edad y ya cuentan con una medalla de plata conseguida en el último Europeo de Ultimate Frisbee.

En este deporte conocido comúnmente como el disco volador, compitieron con la selección española sub 20 de Ultimate Frisbee el pasado mes de agosto, en Polonia, en la categoría mixta a través de la Federación Española del Disco Volador y donde consiguieron meterse en la final y disputarla contra Letonia. No pudieron llevarse el oro pero para estos jóvenes el llegar a la final ha sido una alegría y algo que no se imaginaban como nos contaban en los micrófonos de la ser.

La pasión por el frisbee la conocieron por amigos de los scouts o por amigos de la universidad en la ciudad de Badajoz y formaron parte de "Cigüeñinos Ultimate Badajoz".

Durante todo el año, entrenan y asisten a campeonatos a nivel de España por diferentes comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia además de las concentraciones que requiere la selección.

En un deporte poco conocido, aunque cada vez más famoso en Badajoz, no ha sido nada fácil y estos jóvenes han sabido llevar su pasión lo mejor que pueden, “entrenamos en el río o donde podemos, ya que no hay unas instalaciones” nos comentaban.

Después de ganar esta medalla siguen con nuevos retos y sueños, aunque algunos estén lejos. Por lo pronto, sus próximas acciones son el prepararse para la Liga Sur en los que competirán en un solo equipo junto a los equipos de Granada y Cáceres. Además, seguirán con sus entrenamientos y preparatorios para la próxima cita, el Mundial Open del próximo verano.