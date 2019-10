El Ayuntamiento de València no instalará en el barrio de Ayora el centro de atención a inmigrantes

El Ayuntamiento de València descarta definitivamente la instalación del centro de atención a inmigrantes previsto en el barrio de Ayora. Se trataba de un proyecto muy criticado por los vecinos y los partidos de la oposición y que impulsó la anterior concejala de Migraciones, Neus Fàbregas, de València en Comú, un partido que ya no tiene representación en el consistorio.

Ahora, la nueva edil responsable de este área, la socialista Maite Ibáñez, confirma en la SER que esa dotación ya no se destinará a un albergue para inmigrantes, y que será Bienestar Social el que determinará cuál será su uso, aunque en principio se trabaja para que sirva de recurso sociocultural para el barrio.

Los motivos que esgrime ahora el Ayuntamiento para que esa dotación de la plaza Goerlich no vaya a ser un albergue para inmigrantes son principalmente dos, según explica en Radio Valencia la concejal Maite Ibáñez. El primero, que el Ayuntamiento quiere ser sensible a las quejas que ya se han producido por parte de las asociaciones de vecinos de Ayora respecto a su instalación y la reivindicación de que son necesarios nuevos recursos sociales y culturales en el barrio. El segundo, que ese no era el lugar indicado al tratarse de un edificio singular, enclavado en el interior de otros edificios colindantes y cuya seguridad e incluso viabilidad para un albergue es técnicamente cuestionable.

Aunque el futuro uso lo determinará Bienestar Social, Ibáñez confía en que se pueda albergar en este complejo un espacio para la reunión de asociaciones de cooperación. La edil recuerda que la concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migraciones realizó obras con la contrata municipal, principalmente la reforma de los baños, que ahora servirán al futuro uso social para el barrio. También se contrató la redacción de un proyecto como centro cívico y albergue de 19 plazas para casos de urgencia, que servirá para avanzar plazos de las futuras dotaciones.

Tras la decisión, falta saber dónde derivará el Ayuntamiento a las personas refugiadas a partir de ahora, a sabiendas de que en la ciudad de València siguen faltando plazas y estas que se iban a abrir finalmente no lo harán. Sobre esto, Ibáñez recuerda que en la última legislatura ya se aumentó el número de dotaciones para atender a refugiados. No en vano, en los últimos dos años se ha más que triplicado el número de acogidos y acogidas.

El Ayuntamiento sigue buscando nuevos centros adecuados para la acogida de refugiados, pero la solución a esta crisis internacional pasa por la implicación de todas las Administraciones (locales, autonómicas, nacionales y europeas), y no solo de los Ayuntamientos que son los que menos recursos tienen.