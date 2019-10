Sobreseída la causa contra el excoronel Arranz por la denuncia de Gloria Moreno

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Zabala Sanz, ha decretato el sobreseimiento de la causa abierta contra el general de la Guardia Civil Juan Sánchez Medina y el excoronel Ricardo Arranz contra los que se presentó una querella por parte de la sargento del SEPRONA en Lanzarote, Gloria Moreno, según informaciones a las que ha tenido acceso SER Lanzarote.

La querella, admitida a trámite siete meses después de haber sido presentada, hacía referencia a un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de ambos mandos al imponer una sanción leve a la sargento a sabiendas de que era injusta según Moreno y su defensa. El motivo de la sanción hacía referencia a una "falta de consideración a un ciudadano" durante un Consejo Insular de Caza, celebrado en 2015, en el que se aseguraba que Gloria Moreno "agredió verbalmente" a uno de las personas que participaba en el mismo.

Desde la defensa de la sargento, siempre se apuntó que existía una grabación del consejo así como un acta y en ambos casos quedaba demostrado que no hubo tal agresión y que, muy al contrario, habló con total respeto a esa persona. Añade que nadie revisó esa grabación y sí se mantuvo la sanción leve que, posteriormente, fue anulada por un Tribunal Militar.

Ante esta situación, Gloria Moreno presentó la querella contra los dos mandos de la Guardia Civil pero ésta ha sido desestimada por la jueza tras la declaración tomada este lunes 14 de octubre. Uno de los querellados, se ha negado incluso a declarar acogiéndose a su derecho constitucional. Desde la defensa de la sargento se critica que se tardara siete meses en admitir la querella y sólo unas horas en redactar un auto de sobreseimiento de catorce folios.

La decisión judicial de archivo se sustenta en considerar que se respetaron los trámites establecidos en el procedimiento sancionador, que el hecho de que se anulara la sanción no significaba "per se" que la resolución sancionadora fuera injusta y que el propio Tribunal Militar "no dedujo testimonio por un supuesto delito de prevaricación administrativa".

Auto de sobreseimiento de la causa contra los dos mandos de la Guardia Civil. / Cadena SER

La defensa de la sargento Gloria Moreno entiende que la decisión judicial de archivo resulta equivocada, por lo que anticipa que ya está preparando el pertinente recurso de apelación que interpondrá al considerar que los argumentos ofrecidos para acordar el archivo son contrarios al derecho a la tutela judicial efectiva. Entiende que, con independencia de que se respetaran los "trámites estatuidos en el procedimiento sancionador, resulta totalmente arbitrario que fuera sancionada estimando que infringió lo dispuesto en el art. 9.1 LO 12/2007 por meramente formular una pregunta carente de elemento irrespetuoso alguno, comedida y de cierto interés público".

La defensa añade que lo trascendente no es el hecho de que un Tribunal Militar anulará la sanción por vulneración del principio de legalidad y por violación del derecho a la presunción de inocencia, sino que constató como hechos probados que la pregunta realizada en el Consejo Insular de Caza de 2015, fue hecha sin advertir ningún término irrespetuoso ni ninguna falta de respeto hacia el director del Centro Insular "Isla de La Graciosa", motivo por el que anuló la sanción impuesta por el coronel Ricardo Arranz con la conformidad del general Juan Sánchez. Considera por lo tanto que fue sancionada "por mero voluntarismo".

No es ésta la única querella presentada por Gloria Moreno contra Arranz puesto que también ha presentado otra, admitida a trámite y de la que se encargará el Juzgado Togado Militar Central Número 2, por un presunto acoso por parte del excoronel, un capitán y un agente por someterla a "una estrategia de acoso y derribo".