Los sindicatos vuelven a leerle la cartilla al gobierno de Leganés

El Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, formado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, vuelve a llamar a la movilización y se concentrará este jueves durante el Pleno Municipal para reclamar el aumento de personal a todos los niveles en el consistorio. Protestas que ya consiguieron suspender los dos primeros plenos de la legislatura, sesiones que hasta en cuatro ocasiones han tenido que ser canceladas por diferentes protestas.

Los sindicatos quieren ‘leerle la cartilla’ al gobierno de PSOE y Más Madrid Leganemos. Lo han hecho a través de un comunicado en el que reclaman la cobertura inmediata de las vacantes, el cumplimiento de los acuerdos en materia de empleo y la conclusión de los procesos de selección abiertos.

En UGT además han publicado un boletín en el que desgranan punto por punto sus denuncias. Por ejemplo, que hay menos rutas para recoger la basura y los trabajadores cubren los huecos a costa de sus derechos, como la denegación de días de asuntos propios. En materia de limpieza viaria, creen que hay más suciedad por la falta de personal, como ha señalado el secretario general de UGT en el consistorio, Francisco José Rebolledo.

Además indican que hay carencia de conserjes en centros municipales, colegios e instalaciones deportivas, que la inseguridad ciudadana aumenta porque no se cubren las vacantes de Policía Local y no se aumenta la plantilla, que aún no hay psicólogo en Servicios Sociales y que otra vez comienza el curso en la Escuela Municipal de Música con falta de profesores, en este caso de trompeta y de viola. En el plano educativo, la escuela infantil Jeromín tiene tres bajas sin cubrir, mientras que también consideran que la falta de personal también afecta al normal funcionamiento de las bibliotecas, los centros culturales o el Servicio de Atención al Ciudadano.

El sindicato cree que no es problema de dinero, ya que hay 8 millones de euros de superávit y se han cubierto los 27 puestos de asesores políticos, sino de voluntad por parte de los gobernantes.