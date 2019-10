Los contratistas agradecen el compromiso de Mario Gómez para que no haya "trajes a medida" en la adjudicación de obras

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia se ha reunido con el presidente de los contratistas de obra pública de la Región al que ha asegurado que no habrá injerencias en los procesos de licitación.

El presidente de los contratistas asegura que se nota este cambio en el Ayuntamiento de Murcia, y agradece al concejal que se hayan retomado infraestructuras que estaban licitadas, pero guardadas en un cajón.

El concejal Mario Gómez insiste en que los procesos que se saquen a contratación en el consistorio serán transparentes y velará para que las empresas no hagan trampas. Explica que se han sacado del cajón obras que estaban licitadas, pero no se estaban ejecutando. Dice que con él al frente de Fomento "no habrá trajes a medida", y recuerda su posición crítica cuando estaba en la oposición con contratos que después ha tenido que firmar, como es el contrato de Parques y Jardines.

Advierte que estará vigilante para que se cumpla lo firmado y señala que desde que está en la concejalía se han retomado proyectos que estaban parados, como el Plan Especial de Inversiones, aprobado en 2016, y cuyos proyectos se están adjudicando ahora.

El presidente de los contratistas, por su parte, asegura que se nota esta reactivación en la ejecución de obras por parte del Ayuntamiento de Murcia, y cifra en un 80% de lo previsto las obras que se están poniendo en marcha, lo que supone un montante de 2 millones de euros, según Alfonso Segura.

El concejal Mario Gómez también ha explicado que han pedido información sobre el cambio en el modelo de la ORA, que ahora pasará a gestionar una empresa municipal. Quiere saber, entre otras cosas, si cuadran las cuentas.