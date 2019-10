Persiste la crisis entre Compromís y PSPV y la oposición amenaza con moción de censura

La crisis en el gobierno del Rialto continúa. La decisión del PSPV de proponer que Grezzi se tenga que ausentar de la comisión de investigación de la EMT cuando comparezcan los trabajadores no gusta nada a Compromís. La propuesta fue aprobada con los votos de los socialistas y de la oposición, aunque Giuseppe Grezzi ya anunció que no la iba acatar. El propio concejal de Movilidad difundía a primera hora de la mañana un comunicado en el que acusaba a los socialistas de alinearse con la extrema derecha y de ser desleales al gobierno municipal.

A la salida del pleno extraordinario, el alcalde, Joan Ribó ha evitado asumir las palabras de Grezzi, pero insiste en que la cuestión es "muy grave" y tendrá consecuencias. Dice Ribó que es la primera vez en cuatro años que el PSPV no vota junto a Compromís y asegura que antes de la votación habían pactado que así fuera.

El portavoz accidental del PSOE en el Ayuntamiento, Ramón Vilar, evita hablar de crisis de gobierno y asegura que el tema "no es tan dramático". Achaca las palabras al "nerviosismo" del concejal de movilidad, pero cree que no ha sido una falta de deslealtad, sino simple coherencia con su programa. Ramón Vilar también responde a las acusaciones de Grezzi, que asegura que los socialistas dan bandazos y no tienen "modelo de ciudad".

La oposición plantea una moción de censura

Y mientras tanto, la oposición plantea una moción de censura porque aseguran que Joan Ribó "no está capacitado" para gobernar València, la tercera ciudad de España. La idea ha sido de Ciudadanos, que ha puesto sus seis concejales "a disposición del PSOE" para una moción de censura, si ese partido sigue defendiendo los intereses de los valencianos. El portavoz, Fernando Giner, pide valentía a los socialistas para quitar del Ayuntamiento a los "nacionalistas" que no saben gestionar la ciudad.

Una moción a la que estarían dispuestos a sumarse en Vox y también en el PP. Su portavoz, María José Catalá, no descarta apoyar a Sandra Gómez.

Desde el PSPV, sin embargo, no se toman en serio la oferta de una moción de censura y el portavoz, Ramón Vilar pide que, si quieren apoyar al Partido Socialista, empiecen por votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones.

La crisis del rialto llega a les corts La crisis municipal se ha colado en la sesión de control al President Puig en les Corts: El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que no es bueno que los socialistas se alineen con el PP, Vox y Ciudadanos para ir en contra de sus iniciativas. El president de la Generalitat, Ximo Puig, le ha respondido que la sociedad valenciana "no necesita división", sino consenso, y le pide que deje de hacer "campaña electoral" contra el PSPV.