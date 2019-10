ElPozo Murcia se pasea en el Palacio contra Burela

ElPozo Murcia regresó a la competición regular tras disputar la fase previa de la Champions League. LLegó el conjunto de Diego Giustozzi al Palacio tras perder el último partido de la fase, pero con buenas sensaciones de cara al partido ante Burela.

La primera ocasión del encuentro cayó del lado local, Felipe Paradynski llegó muy forzado para rebañar un balón mordido sin mayores complicaciones para Edu. Renato fue el autor de la primera ocasión para Burela, pero no supuso problemas para Fede, hoy titular ante el conjunto de Lugo. Alrededor del minuto seis, Fernando quiso tomar peso y protagonismo en el encuentro y empezó a liderar las ocasiones de los suyos. Precisamente de una jugada suya llegó el primero del conjunto charcutero en el minuto ocho. El 'diablo' Yepes batió a Edu a media distancia y abrió el marcador.

Al filo de quedar ocho minutos para el final de la primera parte, ElPozo aumentó la renta con Felipe Valerio, que se fue de todos por banda derecha y en el fondo de la pista asistió a Darío para que bajo la portería hiciese el segundo.

A la vuelta de vestuarios, ElPozo bajó revoluciones y, con un juego muy pausado, continuó dominando y sometiendo a Burela, que no se encontró cómodo en ningún momento del partido. Un tímido disparo de Matamoros en el ecuador de la segunda mitad fue lo más destacado de los instantes iniciales del conjunto gallego. Pero ElPozo terminó de cerrar su victoria con un gol de Fernando tras un garrafal error en defensa entre el meta Edu y su zaga.

Supo reaccionar con portero jugador Burela. Matamoros en pista ejerciendo de líder se metió de lleno en la ofensiva visitante para que, en una carambola, Joselito arañase un gol en el marcador del Palacio a falta de dos minutos del final. Sin tiempo para más se llegó al final del partido con buena imagen de los locales y un Burela totalmente desacertado y perdido que no mostró nada de fútbol en su visita a Murcia (3-1).