El PSOE-M aplaza el dictamen sobre Noelia Posse hasta después del 10N

La campaña electoral de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre está cada vez más cerca. En Ferraz no quieren más ruido. Y la orden en el PSOE es clara, hay que calmar las aguas y evitar que las tensiones internas con el caso Posse, que las hay, salten por los aires a menos de un mes de las generales.

La prueba más evidente es que el Comité de Ética y Garantías del PSOE de Madrid ha dejado en suspenso el informe sobre el futuro político de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. Según han confirmado a la SER fuentes socialistas, el trabajo que inició esa comisión el pasado 1 de octubre "está parado". Ese dictamen quedó en punto muerto en el momento en el que la Ejecutiva Federal confirmó la suspensión cautelar de militancia de Noelia Posse. Según estas fuentes, no hay una urgencia para concluir este dictamen, quieren hacer un trabajo serio y riguroso. Lo cierto es que no se ha avanzado mucho. Por ahora, Noelia Posse ni siquiera ha sido entrevistada en esa Comisión de Ética.

Desde el Partido Socialista de Madrid, otras fuentes también confirman a la SER que el informe definitivo sobre la posible expulsión del partido de Noelia Posse no se conocerá hasta después de las elecciones del próximo 10 de noviembre para no remover más el avispero.

En cuanto al papel que han jugado este lunes los nueve concejales socialistas al no reprobar a Noelia Posse, que hoy por hoy no representa al partido socialista, en el PSOE-M entienden que en parte es lógico porque han decidido no aliarse con la derecha. Pero el temor en la dirección socialista es otro. Su miedo es que estos concejales también cierren filas en torno a Noelia Posse en una hipotética moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles.