Palacios: "Hay preocupación entre las bodegas navarras"

El presidente de la D.O. Navarra, David Palacios, afirma que ya "se está notando preocupación y nerviosismo entre las bodegas exportadoras navarras que tenían el mercado americano como uno de los objetivos y entre sus buenos clientes". Desde el pasado viernes se aplican aranceles a los vinos españoles. Para la D.O. Navarra, Estados Unidos es el quinto destino en cuanto a exportación, con medio millón de litros vendidos aunque más que la cantidad, prima la calidad: "Son vinos de un segmento de precio bueno", destaca Palacios, y añade la importancia de "las acciones de promoción que se han hecho en ese destino, con una inversión importante". Tampoco llegan noticias tranquilizantes desde Reino Unido con un Brexit que no se sabe como puede terminar. Reino Unido es el principal destino de los vinos navarros dentro de la Unión Europea.

Seguir leyendo