El exalcalde de Torrejón de la Calzada, a juicio por la piscina-spa

El exalcalde de Torrejón de la Calzada, Eusebio García, del PP, se sienta este miércoles en el banquillo de los acusados en un juicio que se inicia en la Audiencia Provincial de Madrid por presuntas irregularidades en los cambios de empresas y la remunicipalización de la gestión de la piscina cubierta de la localidad, asunto por el que García lleva varios años imputado en un procedimiento judicial que se ha dilatado en el tiempo y que se remonta a una denuncia del GLITC, principal grupo de la oposición tanto cuando se produjeron los hechos como en la actualidad (el pueblo está gobernado por Cs y PP, con el apoyo de investidura de PSOE, tras las últimas elecciones a las que no se presentó García como candidato).

La piscina fue construida y adjudicada en 2009. Tras la llegada de García al gobierno municipal en 2011, al año siguiente se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria, Centro de Salud 2000 Agua y Deporte S.L., con la que había habido enfrentamientos por la situación del centro y el pago a trabajadores. En ese momento el gobierno sacó un concurso para adjudicar la gestión, mientras temporalmente daba el servicio a otra empresa, Tacipeca S.L.

Sin embargo los concursos públicos quedaron desiertos y dos años después, en septiembre de 2014, el alcalde firmaba un decreto por el que finalizaba el contrato con la empresa y asumía directamente la gestión de la piscina. Una remunicipalización que acababa con el cierre, primero temporal y luego definitivo, del centro en 2015.

Los hechos juzgados se basan en que la remuniciaplización de la piscina fue por decreto y no por acuerdo de Pleno, además de no contar con los informes previos de Secretaría e Intervención, que fueron emitidos con posterioridad. No obstante, la Fiscalía ya se opuso a la apertura de juicio oral y, en esa línea, no formula acusación en el juicio y reclama la absolución de Eusebio García, ya que considera que no tuvo “intención de perjuicio para los intereses municipales ni que haya resultado perjuicio efectivo ni un resultado materialmente injusto para el servicio o los intereses públicos”, según el escrito recogido por Europa Press.