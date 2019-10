Nuevo recorte de la Comunidad de Madrid en la atención educativa a niños con discapacidad

Son niños con autismo, con down, parálisis cerebral o sordera, y son muy pequeños. Están cursando el segundo ciclo de educación infantil y primaria, una etapa clave para que sus necesidades educativas se vean satisfechas. Sus informes educativos, elaborados por los equipos de orientadores de la Comunidad de Madrid, dicen que tienen que recibir apoyo en clase de un maestro de audición y lenguaje pero este curso se han quedado sin esa ayuda. Según denuncian en la Cadena SER profesores y familias afectadas, la consejería de educación ha eliminado en al menos una decena de colegios públicos la figura de este especialista.

Debido a esta decisión que la consejería no niega, decenas de alumnos con necesidades se han quedado sin un apoyo clave que, en algunos casos, han tenido hasta el curso pasado. Es el caso del hijo de Irene, matriculado en 3º de primaria en el colegio Pi i Margall de Malasaña. "Hemos tenido ese maestro de apoyo durante los últimos tres cursos, desde el último año de infantil, porque así lo tiene especificado en su dictamen de necesidades educativas y ahora nos quedamos sin esa ayuda", cuenta a la SER. El centro y los profesores, en este caso, han decidido sumar esfuerzos para que la educación de estos niños no se vea resentida. "El equipo directivo y los profesores decidieron dar apoyo a mi hijo dentro y fuera del aula en todas sus materias y así es como están intentado suplir con un importante esfuerzo extra este recorte", afirma Isabel.

En este colegio hay más niños con necesidades que no tendrán ese apoyo. Como pasa también en el colegio Álvaro de Bazán de San Blas. "Hay trece niños afectados, y puede haber más porque otros cuatro alumnos están a la espera todavía de recibir un dictamen que determine sus necesidades", asegura Natalia, madre de un niño con autismo. Esperanza, mamá de una niña con dislalia, matriculada en el colegio Amos Acero de Vallecas, tampoco da crédito a lo que ocurre. "Mi hija tiene dificultad en la compresión lectora y en la lecto-escritura. Me dijeron que iban a poner en marcha un equipo para atender a alumnos como mi hija pero todavía no está en marcha", explica esta madre que asegura que desde educación "no me han dado ninguna solución ni se han puesto en contacto conmigo". Estos tres colegios públicos de Madrid capital tienen dos cosas en común: los tres son centros de atención preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo y son colegios pequeños, de línea uno. Las tres familias coinciden en que esta falta de ayuda les ha empujado a pagarse especialistas privados.

Desde Educación aseguran que no ha habido ningún recorte de personal pero que los recursos son limitados y eso les obliga a mover a estos maestros de un curso a otro a aquellos colegios donde hay más niños con necesidades. "Los recursos se asignan a cada centro cada año en función de las necesidades. No se han reducido ni los maestros de pedagogía terapeútica ni los de audición y lenguaje pero se redistribuyen cada año", explica un portavoz de la consejería a la SER. Educación señala que hay una tendencia de los equipos de orientación a pedir más especialistas para atender a estos alumnos "pero los recursos son limitados". Destacan, además, que este curso se han puesto en marcha 93 nuevas aulas de atención preferente para los niños con necesidades educativas especiales.

Según AMMAL, la Asociación Madrileña de Maestros de Audición y Lenguaje, privar a estos alumnos de este recurso al que tienen derecho por su dictamen, "no solo puede llevar a que no alcancen los objetivos del currículum, ni el ordinario ni el avanzado, sino que además le están privando de una importante intervención dirigida a favorecer el éxito comunicativo y la interacción social", señala Ana, miembro de esta asociación. Desde AMMAL recuerdan que a finales del curso pasado ya se suprimieron plazas de maestros especialistas en audición y lenguaje de varios centros: "esas jorandas se han partido y la misma persona comparte varios colegios a la vez".