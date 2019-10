A Díaz Ayuso se le agota la paciencia con Cs: "No comparto que Gobiernen y hagan oposición"

La estrategia de Ciudadanos de permitir que la izquierda controle la Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid ha terminado de dinamitar la mala relación que mantienen el Partido Popular y Ciudadanos, dos socios en un mismo gobierno o "dos gobiernos en uno", como llegó a admitir en la Cadena SER la propia Isabel Díaz Ayuso.

La paciencia de la presidenta madrileña con su socio de gobierno se ha agotado. La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de Ciudadanos de permitir que la derecha no tenga mayoría en la Mesa de esa comisión que acecha a la presidenta Díaz Ayuso por el caso Avalmadrid. Es asunto es clave. Esa maniobra impide que el PP pueda bloquear cualquier compareciente, entre ellos, la previsible citación de Isabel Díaz Ayuso.

Visiblemente muy molesta con su socio de Gobierno, Isabel Díaz Ayuso ha endurecido el tono crítico con la actitud de Cs: "No comparto que Ciudadanos haga gobierno en la Comunidad y oposición en la Asamblea", dice Díaz Ayuso. Incluso ha reprochado a Cs y a Vox que hayan entregado a la izquierda "un arma política de esta magnitud, nada más empezar la legislatura".

La presidenta madrileña no se ha quedado ahí. "Los votantes de Ciudadanos, Vox y PP no entienden que la primera decisión política que tome la Asamblea sea precisamente ponerse en manos de la izquierda y entregarle una comisión de tal manera que ahora pueden llamar a quien quiera y los demás no. Hay un rodillo", asegura.

Es la primera vez que públicamente Isabel Díaz Ayuso ha arremetido de esa forma con la falta de lealtad de su socio de Gobierno, ha llegado a decir que no pide "adhesiones inquebrantables" pero "sí lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que tiene ahora mismo España".

La presidenta madrileña ha recordado que Avalmadrid es un entidad que ya está siendo fiscalizada por el Banco de España. Según Díaz Ayuos, "tanta prisa evidentemente en meterme a mí por el medio denota un interés político".

La mala relación entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado es más que evidente. Incluso se percibe en los detalles más sutiles. Un ejemplo. El pasado jueves, Ignacio Aguado regaló a la presidenta Díaz Ayuso por su cumpleaños el libro 'Cuando las arañas tejen juntas, son capaces de atar a un león: El secreto de los equipos de más éxito del mundo'.